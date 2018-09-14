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İp kopunca indiği su kuyusunda kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 13:47 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, yaylada 30 metre derinliğindeki su kuyusuna iple inerek, zemindeki motora hortum takan Mehmet Yıldırım (79), çıkarken ipin kopması üzerine tekrar kuyuya düştü.

İp kopunca indiği su kuyusunda kaldı

HASAN BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da, yaylada 30 metre derinliğindeki su kuyusuna iple inerek, zemindeki motora hortum takan Mehmet Yıldırım (79), çıkarken ipin kopması üzerine tekrar kuyuya düştü. Kuyunun dibinde sıkışan Baylan, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Aksaray merkeze bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Abdurrahman Baylan ile arkadaşı Mehmet Yıldırım (78), iddiaya göre, köye 10 kilometre uzaklıktaki su kuyusuna gitti. Yıldırım, boş su kuyusunun dibindeki motora hortum bağlamak için kuyuya inmek istedi. Yıldırım, komşuları Hasan Hüseyin Tosun'un yardımını istedi. Tosun, traktöre bağladığı iple Yıldırım'ı 30 metrelik boş su kuyusuna indirdi. Yıldırım, motora hortumu bağladıktan sonra çıkmak isterken, ipin kopması üzerine kuyunun dibine düştü. Bunun üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri, kuyunun girişine kurulan teçhizatla mahsur kalan Yıldırım’ı kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Yıldırım, sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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İp kopunca indiği su kuyusunda kaldıİp kopunca indiği su kuyusunda kaldıİp kopunca indiği su kuyusunda kaldıİp kopunca indiği su kuyusunda kaldı

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