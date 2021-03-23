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  4. İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

23.03.2021 03:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de eşiyle aralarındaki tartışma sonrası evi terk eden kadın, kızının yanına yerleşti.

Denizli’de eşiyle aralarındaki tartışma sonrası evi terk eden kadın, kızının yanına yerleşti. Karısının bulunduğu apartmana gelen eş, üst katta kapısı olmayan boş daireden kızının dairesine atlayarak eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan cinayet zanlısı esnaflar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Meral Sivrikaya (51) 10 gün önce eşi Erkan Sivrikaya (52) ile aralarındaki tartışmanın ardından kızı Özlem Yılmaz’ın evine yerleşti. Bu durumu sindiremeyen Erkan Sivrikaya, kızının yaşadığı 6 katlı apartmana girerek, 6. katındaki boş dairede bir süre bekledi. O sırada boş dairedeki camlara ‘Dön yuvana’ şeklinde yazı yazması dikkatlerden kaçmadı. Evde bulunan damadı Hasan Yılmaz ile kızı Özlem Yılmaz’ın uyumasını bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra 6. kattan 5. kattaki dairenin balkonuna ip yardımıyla sarkarak atladı.
“Namusumu temizledim” diyerek kaçmaya çalıştı
Katil eş, balkonuna atlayarak girdiği dairede eşi Meral Sivrikaya’yı bıçak darbeleri ile ağır yaraladı. 10’nun üzerinde bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya, kanlar içerisinde yerde kaldı. O sırada evden kaçmaya çalışan katil eş, “oh be, namusumu temizledim” diyerek bağırdığı öğrenildi. Çevredeki esnaflar, koşarak kaçmaya çalışan Erkan Sivrikaya’yı durdurarak bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Meral Sivrikaya’ya ilk müdahalede bulunduğu Meral Sivrikaya ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Acılı aile üyeleri birbirlerini suçladı
Olayın ardından acılı haberi duyan Meral Sivrikaya’nın oğlu ve dayıları arasında tartışma çıktı. Kardeşler, yeğenlerini suçlayarak “Kardeşimi koruyamadın mı?” şeklinde tepki gösterirken acılı evlat ise dayılarına saldırdı. Yaşanan arbede polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmesi ile son buldu. Cinayet zanlısı Erkan Sivrikaya Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken Meral Sivrikaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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