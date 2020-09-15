iPad 8 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'yi tanıttığı etkinlikte konuyu iPad'lere de getirdi. iPad'lerin 10.yılını kutlayan Apple, onuncu yılını iPad 8 ile şereflendirdi. iPad 8 Apple'ın tanıtımıyla birlikte tanıtıldı.

iPAD 8 ÖZELLİKLERİ

iPad 8'in özellikleri arasında 10,2 inç retina ekran var. Apple A12 bionic işlemcisi bulunuyor. Yeni iPad bu sayede Apple'ın iddiasına göre önceki nesline göre 2 kat daha hızlı. Ayrıca yine Apple'ın2 iddiası iPad 8'in Chromebook'tan 6 kat daha hızlı olduğu yönünde. Apple Pencil desteği bulunan iPad 8, 8 MP arka kameraya ve FaceTime HD kameraya sahip. USB Type-C güç adaptörü ile desteklenen tablet 10 saate kadar pil ömrü sunuyor.

iPAD 8 FİYATI