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iPad 8 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2020 21:03 | Son Güncelleme

Apple, Time Flies etkinliğinde iPad 8'in tanıtımını gerçekleştirdi. Tasarımı aynı kalan iPad 8, performansını artırmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peki iPad 8'in özellikleri neler? iPad 8'in fiyatı ne kadar?

iPad 8 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple, Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE'yi tanıttığı etkinlikte konuyu iPad'lere de getirdi. iPad'lerin 10.yılını kutlayan Apple, onuncu yılını iPad 8 ile şereflendirdi. iPad 8 Apple'ın tanıtımıyla birlikte tanıtıldı.

iPAD 8 ÖZELLİKLERİ

iPad 8'in özellikleri arasında 10,2 inç retina ekran var. Apple A12 bionic işlemcisi bulunuyor. Yeni iPad bu sayede Apple'ın iddiasına göre önceki nesline göre 2 kat daha hızlı. Ayrıca yine Apple'ın2 iddiası iPad 8'in Chromebook'tan 6 kat daha hızlı olduğu yönünde. Apple Pencil desteği bulunan iPad 8, 8 MP arka kameraya ve FaceTime HD kameraya sahip. USB Type-C güç adaptörü ile desteklenen tablet 10 saate kadar pil ömrü sunuyor.

iPad 8 özellikleri

iPAD 8 FİYATI

  1. nesil iPad'in fiyatı 329 dolar olarak açıklandı. Ülkemizde yeni iPad 3.199 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Eğitim için iPad programı kapsamında ise yeni iPad ABD'de 299 dolardan satın alınabilecek. Yeni Apple tableti ABD'de bugün ön siparişe çıkıyor ve cuma günü satın alınabiliyor.
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