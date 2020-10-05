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''iPad Air 4'ün Touch ID'si inanılmaz bir mühendislik başarısı''

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

Apple donanım mühendisliği başkan yardımcısı John Ternus, iPad Air 4 Touch ID sensörü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir podcast yayınına konuk olan Ternus, iPad Air 4'in güç tuşuna entegre olan parmak izi okuyucusu Touch ID'nin inanılmaz bir mühendislik başarısı olduğunu söyledi.

''iPad Air 4'ün Touch ID'si inanılmaz bir mühendislik başarısı''

iPad Air 4, Touch ID sensörü ile birlikte Apple'ın Time Flies etkinliğinde görücüye çıktı. Tabletin Touch ID sensörünün bu kadar üstüne basa basa söylenmesinin nedeni Apple'ın iPad Air 4'te Touch ID sensörünü üstteki güç tuşunda kullanmış olması. Apple donanım mühendisliği başkan yardımcısı John Ternus'a göre ise Android telefon üreticilerinin bazılarının yıllardır kullandığı güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusunu gerçeğe dönüştürmek oldukça harika bir şey.

'İPAD AİR 4 İNANILMAZ BİR MÜHENDİSLİK BAŞARISI'

John Ternus, adını sık duyduğumuz bir isim değil ancak Apple'ın en yetkili isimlerinden biri. Apple'ın donanım mühendisliği bölümünün başkan yardımcılığı görevini yürüten Ternus, geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınına konuk oldu ve Apple ekosistemine ve daha fazlasına dair soruları yanıtladı. Konu iPad Air 4'e gelince ise Ternus, iPad Air 4'teki Touch ID'nin klasik iPad ana ekran tuşuna oranla daha küçük bir alanı taradığını söyledi. "Bu kadar küçük bir alanda böylesine yetenekli bir sensör" oluşturmak için çok fazla algoritmaya ihtiyaç duyulduğunu da ekledi. Peki Apple'ın yetkili isminin Touch ID'yi mühendislik başarısı olarak nitelendirmesinin asıl nedeni neydi?

iPad Air 4 Touch ID

İKİ DONANIM BİRBİRİNİ ENGELLEMEDİ

Podcast'te bu sorunun da yanıtı bulundu. Ternus, SIM kart desteğine sahip iPad'lerin üst kısmının anten olduğunu ifade etti. Bu yüzden parmak izi okuyucusunu sadece güç tuşuna entegre etmiyor, cihazın antenine de entegre ediyorlardı. Söylenenlere bakılırsa mühendisler iki donanımın düzgün çalışması için yoğun bir çaba sarf edildi ve iPad Air 4'ün üst güç tuşuna entegre edilen Touch ID sensörü ortaya çıkartıldı. John Ternus bu yüzden iPad Air 4'ü inanılmaz bir mühendislik başarısı olarak niteledi.

GÜÇ TUŞUNA ENTEGRE TOUCH ID İPHONE'LARA GELİR Mİ?

Touch ID sensörünün güç tuşuna entegre edilmesi, geleceğini iPad ve iPhone'larına dair bazı iddiaları da ortaya çıkarttı. Örneğin Apple analisti Ming Chi-Kuo, Apple'ın bu sensörü çok daha fazla iPad modeline getireceğini düşünüyor. iPhone 12 olmasa da iPhone 13'te de yandaki güç tuşuna entegre edilmiş Touch ID sensörü ile karşılaşmamız işten bile değil.

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