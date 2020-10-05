''iPad Air 4'ün Touch ID'si inanılmaz bir mühendislik başarısı''

iPad Air 4, Touch ID sensörü ile birlikte Apple'ın Time Flies etkinliğinde görücüye çıktı. Tabletin Touch ID sensörünün bu kadar üstüne basa basa söylenmesinin nedeni Apple'ın iPad Air 4'te Touch ID sensörünü üstteki güç tuşunda kullanmış olması. Apple donanım mühendisliği başkan yardımcısı John Ternus'a göre ise Android telefon üreticilerinin bazılarının yıllardır kullandığı güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusunu gerçeğe dönüştürmek oldukça harika bir şey.
John Ternus, adını sık duyduğumuz bir isim değil ancak Apple'ın en yetkili isimlerinden biri. Apple'ın donanım mühendisliği bölümünün başkan yardımcılığı görevini yürüten Ternus, geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınına konuk oldu ve Apple ekosistemine ve daha fazlasına dair soruları yanıtladı. Konu iPad Air 4'e gelince ise Ternus, iPad Air 4'teki Touch ID'nin klasik iPad ana ekran tuşuna oranla daha küçük bir alanı taradığını söyledi. "Bu kadar küçük bir alanda böylesine yetenekli bir sensör" oluşturmak için çok fazla algoritmaya ihtiyaç duyulduğunu da ekledi. Peki Apple'ın yetkili isminin Touch ID'yi mühendislik başarısı olarak nitelendirmesinin asıl nedeni neydi?
Podcast'te bu sorunun da yanıtı bulundu. Ternus, SIM kart desteğine sahip iPad'lerin üst kısmının anten olduğunu ifade etti. Bu yüzden parmak izi okuyucusunu sadece güç tuşuna entegre etmiyor, cihazın antenine de entegre ediyorlardı. Söylenenlere bakılırsa mühendisler iki donanımın düzgün çalışması için yoğun bir çaba sarf edildi ve iPad Air 4'ün üst güç tuşuna entegre edilen Touch ID sensörü ortaya çıkartıldı. John Ternus bu yüzden iPad Air 4'ü inanılmaz bir mühendislik başarısı olarak niteledi.
Touch ID sensörünün güç tuşuna entegre edilmesi, geleceğini iPad ve iPhone'larına dair bazı iddiaları da ortaya çıkarttı. Örneğin Apple analisti Ming Chi-Kuo, Apple'ın bu sensörü çok daha fazla iPad modeline getireceğini düşünüyor. iPhone 12 olmasa da iPhone 13'te de yandaki güç tuşuna entegre edilmiş Touch ID sensörü ile karşılaşmamız işten bile değil.
Okuyucu Yorumları 0 yorum