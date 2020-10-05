''iPad Air 4'ün Touch ID'si inanılmaz bir mühendislik başarısı''

iPad Air 4, Touch ID sensörü ile birlikte Apple'ın Time Flies etkinliğinde görücüye çıktı. Tabletin Touch ID sensörünün bu kadar üstüne basa basa söylenmesinin nedeni Apple'ın iPad Air 4'te Touch ID sensörünü üstteki güç tuşunda kullanmış olması. Apple donanım mühendisliği başkan yardımcısı John Ternus'a göre ise Android telefon üreticilerinin bazılarının yıllardır kullandığı güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusunu gerçeğe dönüştürmek oldukça harika bir şey.

'İPAD AİR 4 İNANILMAZ BİR MÜHENDİSLİK BAŞARISI'

John Ternus, adını sık duyduğumuz bir isim değil ancak Apple'ın en yetkili isimlerinden biri. Apple'ın donanım mühendisliği bölümünün başkan yardımcılığı görevini yürüten Ternus, geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınına konuk oldu ve Apple ekosistemine ve daha fazlasına dair soruları yanıtladı. Konu iPad Air 4'e gelince ise Ternus, iPad Air 4'teki Touch ID'nin klasik iPad ana ekran tuşuna oranla daha küçük bir alanı taradığını söyledi. "Bu kadar küçük bir alanda böylesine yetenekli bir sensör" oluşturmak için çok fazla algoritmaya ihtiyaç duyulduğunu da ekledi. Peki Apple'ın yetkili isminin Touch ID'yi mühendislik başarısı olarak nitelendirmesinin asıl nedeni neydi?