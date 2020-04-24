iPad'e uygun fiyatlı rakip: Huawei MatePad tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei, Huawei MatePad Pro ile tabletlerde delikli ekran tasarımını resmen başlatmıştı. Huawei'nin üst seviyeli tabletine bugün kardeş geldi. Huawei MatePad uygun fiyatıyla tanıtıldı.

HUAWEİ MATEPAD ÖZELLİKLERİ

Huawei MatePad'in özellikleri arasında 1.4 inç büyüklüğünde 2000x2100 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran yer alıyor. Bu ekranın çerçeveleri inceltilmiş ancak yine de yeterli değil. Ekranın altında ise Huawei üretimi Kirin 810 işlemcisi var. Bu işlemci Huawei'nin orta/üst seviye akıllı telefonlarında kullandığı bir işlemci. Kirin 810'a model seçeneğine göre değişen 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği de tabi ki unutulmamış. Tabletin hem arka kamerası hem de ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde.

HUAWEİ MATEPAD FİYATI

18W hızlı şarj destekli 7250 mAh bataryadan güç alan Huawei MatePad'in fiyatı 4GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip modeli 269 dolar. LTE bağlantısına sahip Huawei MatePad ise 353 dolardan satışa sunulacak.



