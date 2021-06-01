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iPad mini 6 bize yepyeni bir hikaye anlatıyor

01.06.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelen iddialar ile beraber iPad mini 6 ekranın kalın çerçevelere, fiziksel bir Ana Sayfa düğmesine ve öncekine benzer bir tasarıma sahip olduğunu iddia ediyor.

iPad mini 6 bize yepyeni bir hikaye anlatıyor

Daha önce sızdırılan görüntülerin aksine, arkada kıvrımlı olmayan ve biraz keskin kenarları olan daha kutulu bir tasarıma sahip bir yapı görüyoruz. Ayrıca bunlar iPad Pro 2020 ve en yeni iPhone 12 serisi tasarım diline benziyor .

Üstte bir Güç düğmesi, sağda ses düğmeleri görüyoruz. Ön tarafta, selfie kamerası çerçevelerin içine yerleştirilmiş ve delik içindeki ekranın altında mevcut değil. Söz konusu renderlar, Ocak ayında gördüğümüzden oldukça farklı.

Bu eski rapor, iPad mini 6’nın önden delikli ekrana sahip olacağını ve bir ekran içi parmak izi sensörüne (ekranda Dokunmatik Kimlik) sahip olacağını söyledi. Bunun tersine, bir Japon web sitesi Mac Otakara tarafından yayınlanan bir raporda , iPad mini’nin iPad Air 3 tasarımını yayacağını, ana ekran düğmesinde yeni görüntülerde açıkça eksik olan Touch ID’ye sahip olmaya devam edeceğini söyledi.

Şimdiye kadar, raporlar, iPad mini 6’nın 8,5 inç veya 9 inç ekrana sahip olacağını söylüyor ve bunların 8,4 inç olması muhtemel görünüyor. Her iki durumda da, iPad mini 5’teki 7,9 inç ekrandan bir yükseltme olacak . Ve ‘Pro’ sürümünün aksine, Apple muhtemelen bu modeli 2021’de Lightning portu ile piyasaya sürecek.

Apple, geçen yıl iPad Air 4 ile güç düğmesine Touch ID’yi getirdi ve Apple’ın iPad mini 6 için hangi seçenekleri seçeceği hala belirsiz. Son olarak, analist Ming-Chi Kuo, yeni bir iPad mini’nin yanında bir iPad mini olduğuna inanıyor. Pro ‘modeli, mini LED ekranla geliyor ancak aynı konuda başka rapor yok.

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Apple
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