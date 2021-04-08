iPad mini 6'nın ve iPad Pro modellerinin tasarımı sızdırıldı! Hayal kırıklığı yaratabilir

Apple hakkında birçok söylenti var. Bu söylentilerden biri, ünlü şirketin yakın bir dönemde etkinlik düzenleyeceği konusunda. Görünüşe bakılırsa bu etkinlik nisan ayı içerisinde düzenlenecek. Peki Apple etkinlikte neler tanıtacak? Bunun için yine yönümüzü söylentilere ve sızıntılara çevirmemiz şart. Zira bu noktada etkinlikte AirTags takip aksesuarlarıyla birlikte yeni iPad Mini 6'nın ve Mini LED'li iPad Pro modellerinin tanıtılacağı iddia ediliyor. Fakat bugün gerçekleştirilen bir sızıntı, bu tablet modellerinin sürprizlere gebe olduğunu işaret ediyor.

iPAD MINI VE iPAD PRO'LARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Bir sızıntı kaynağı, Twitter'da 11 inç ve 12.9 inç büyüklüğündeki iPad Pro modellerinin ve yenilenmiş bir iPad mini 6'nın tasarımına dair bazı detayların yer aldığı görüntüler paylaştı. Görüntülerde yer alan üç kameralı iPad Pro modellerinden daha çok, iPad mini dikkatleri çekti. Zira daha ince çerçevelerle gelmesi beklenen yeni iPad mini, görüntülerde önceki nesil ile aynı tasarıma sahipmiş gibi görünüyor. Sızıntı kaynağı da cihazın biraz kalın göründüğünü öne sürüyor. Bu da pek tabi iPad mini 6'yı bekleyen kullanıcılar nezdinde hayal kırıklığı yaratıyor.