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iPad mini 6 sızıntısı bize yepyeni bir hikaye anlatıyor

12.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelen iddialar ile beraber iPad mini 6'nın ekranının kalın çerçevelere, fiziksel bir Ana Sayfa düğmesine ve öncekine benzer bir tasarıma sahip olduğunu iddia ediliyor.

iPad mini 6 sızıntısı bize yepyeni bir hikaye anlatıyor

Daha önce sızdırılan görüntülerin aksine, arkada kıvrımlı olmayan ve biraz keskin kenarları olan bir tasarıma sahip tablet görüyoruz. Ayrıca bunlar iPad Pro 2020'nin ve en yeni iPhone 12 serisinin tasarım diline benziyor.

Üstte bir Güç düğmesi, sağda ses düğmeleri görüyoruz. Ön tarafta, selfie kamerası çerçevelerin içine yerleştirilmiş ve delik içindeki ekranın altında mevcut değil. Söz konusu renderlar, ocak ayında gördüğümüzden oldukça farklı.

Bu eski rapor, iPad mini 6’nın önden delikli ekrana sahip olacağını ve bir ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacağını söyledi. Bunun tersine, Japon web sitesi Mac Otakara tarafından yayınlanan bir raporda, iPad mini’nin iPad Air 3 tasarımını benimseyeceğini, ana ekran düğmesinde Touch ID’ye sahip olmaya devam edeceğini söyledi.

iPAD MİNİ 6'NIN EKRANI GENİŞLEYECEK

Şimdiye kadar, raporlar, iPad mini 6’nın 8,5 inç veya 9 inç ekrana sahip olacağını söylüyor. Her iki durumda da, iPad mini 5’teki 7,9 inç ekrandan bir yükseltme olacak. Ve ‘Pro’ sürümünün aksine, Apple muhtemelen bu modeli 2021’de Lightning portu ile piyasaya sürecek.

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Apple, geçen yıl iPad Air 4 ile güç düğmesine Touch ID’yi getirdi ve Apple’ın iPad mini 6 için hangi seçenekleri seçeceği hala belirsiz. Son olarak, analist Ming-Chi Kuo, yeni bir iPad mini’nin yanında bir iPad mini olduğuna inanıyor. Pro ‘modeli, mini LED ekranla geliyor ancak aynı konuda başka rapor yok.

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Apple
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