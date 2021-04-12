iPad mini 6 sızıntısı bize yepyeni bir hikaye anlatıyor

Daha önce sızdırılan görüntülerin aksine, arkada kıvrımlı olmayan ve biraz keskin kenarları olan bir tasarıma sahip tablet görüyoruz. Ayrıca bunlar iPad Pro 2020'nin ve en yeni iPhone 12 serisinin tasarım diline benziyor.

Üstte bir Güç düğmesi, sağda ses düğmeleri görüyoruz. Ön tarafta, selfie kamerası çerçevelerin içine yerleştirilmiş ve delik içindeki ekranın altında mevcut değil. Söz konusu renderlar, ocak ayında gördüğümüzden oldukça farklı.

Bu eski rapor, iPad mini 6’nın önden delikli ekrana sahip olacağını ve bir ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacağını söyledi. Bunun tersine, Japon web sitesi Mac Otakara tarafından yayınlanan bir raporda, iPad mini’nin iPad Air 3 tasarımını benimseyeceğini, ana ekran düğmesinde Touch ID’ye sahip olmaya devam edeceğini söyledi.

iPAD MİNİ 6'NIN EKRANI GENİŞLEYECEK

Şimdiye kadar, raporlar, iPad mini 6’nın 8,5 inç veya 9 inç ekrana sahip olacağını söylüyor. Her iki durumda da, iPad mini 5’teki 7,9 inç ekrandan bir yükseltme olacak. Ve ‘Pro’ sürümünün aksine, Apple muhtemelen bu modeli 2021’de Lightning portu ile piyasaya sürecek.