HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPad mini ve iPad Türkiye’de satışta

iPad mini ve iPad Türkiye’de satışta

30.09.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple 14 Eylül’de gerçekleştirdiği çevrimiçi etkinliğinde görücüye çıkardığı yeni nesil modellerinden iPad ve iPad mini artık Türkiye’de satın alınabiliyor.

iPad mini ve iPad Türkiye’de satışta

Etkinlikte iPhone 13 serisinin dışında tanıtılan modeller arasında yer alan iPad ve iPad mini modellerinde 64 GB ya da 256 GB’lik depolama alanı seçenekleriyle satın alınabiliyor. Wi-Fi ya da Wi-Fi + SIM desteği tercih edilebilen yeni iPad ve iPad mini tabletleri Türkiye’de resmen satışa çıktı.

iPad mini 8,3 inç iPad ise 10,2 inç büyüklüğünde ekranlara sahip. Tabletlerin ren seçeneklerine baktığımızda iPad mini’de uzay grisi, mor, pembe ve yıldız ışığı, iPad’de ise uzay grisi ya da gümüş renk seçenekleri karşımıza çıkıyor.  Yeni tablet modelleri fiyat performans olarak düşünüldüğünde Türkiye fiyatlarının uygun olduğu düşünülüyor.

iPad mini Türkiye fiyatları

64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 5.799 TL
64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 7.499 TL
256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 7.499 TL
256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 9.199 TL

iPad Türkiye fiyatları: 

64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 3.899 TL
64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 5.599 TL
256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 5.599 TL
256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 7.099 TL

iPad mini sahipleri ‘ kaydırma’ sorunları yaşamaya başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı
Gelen tepkiler Instagram Kids girişimini askıya alınmasına sebep olduGelen tepkiler Instagram Kids girişimini askıya alınmasına sebep oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Navigasyonun dediğini yaptı! Aracı takla attı

Navigasyonun dediğini yaptı! Aracı takla attı

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

New York Times yayımladı! Erdoğan: Bence buna değerdi

New York Times yayımladı! Erdoğan: Bence buna değerdi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Banttaki son araç da böyle indi

Banttaki son araç da böyle indi

Bakan Soylu'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Bakan Soylu'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Tartıştığı esnafı 12'nci kattan attı, mahkemede gözyaşı döktü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çift boşanıyor

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

99 bin TL maaş! Sosyal medyayı karıştıran ilan

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.