iPad mini ve iPad Türkiye’de satışta

Etkinlikte iPhone 13 serisinin dışında tanıtılan modeller arasında yer alan iPad ve iPad mini modellerinde 64 GB ya da 256 GB’lik depolama alanı seçenekleriyle satın alınabiliyor. Wi-Fi ya da Wi-Fi + SIM desteği tercih edilebilen yeni iPad ve iPad mini tabletleri Türkiye’de resmen satışa çıktı.

iPad mini 8,3 inç iPad ise 10,2 inç büyüklüğünde ekranlara sahip. Tabletlerin ren seçeneklerine baktığımızda iPad mini’de uzay grisi, mor, pembe ve yıldız ışığı, iPad’de ise uzay grisi ya da gümüş renk seçenekleri karşımıza çıkıyor. Yeni tablet modelleri fiyat performans olarak düşünüldüğünde Türkiye fiyatlarının uygun olduğu düşünülüyor.

iPad mini Türkiye fiyatları



64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 5.799 TL

64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 7.499 TL

256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 7.499 TL

256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 9.199 TL

iPad Türkiye fiyatları:



64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 3.899 TL

64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 5.599 TL

256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 5.599 TL

256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 7.099 TL

iPad mini sahipleri ‘ kaydırma’ sorunları yaşamaya başladı

