iPad mini ve iPad Türkiye’de satışta

Etkinlikte iPhone 13 serisinin dışında tanıtılan modeller arasında yer alan iPad ve iPad mini modellerinde 64 GB ya da 256 GB’lik depolama alanı seçenekleriyle satın alınabiliyor. Wi-Fi ya da Wi-Fi + SIM desteği tercih edilebilen yeni iPad ve iPad mini tabletleri Türkiye’de resmen satışa çıktı.
iPad mini 8,3 inç iPad ise 10,2 inç büyüklüğünde ekranlara sahip. Tabletlerin ren seçeneklerine baktığımızda iPad mini’de uzay grisi, mor, pembe ve yıldız ışığı, iPad’de ise uzay grisi ya da gümüş renk seçenekleri karşımıza çıkıyor. Yeni tablet modelleri fiyat performans olarak düşünüldüğünde Türkiye fiyatlarının uygun olduğu düşünülüyor.
iPad mini Türkiye fiyatları
64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 5.799 TL
64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 7.499 TL
256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 7.499 TL
256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 9.199 TL
iPad Türkiye fiyatları:
64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 3.899 TL
64 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 5.599 TL
256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi destekli versiyon: 5.599 TL
256 GB depolama alanına sahip Wi-Fi + SIM destekli versiyon: 7.099 TL
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