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iPad Pro merakla bekleniyor: İşte son söylenti!

27.03.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın üst seviye tableti iPad Pro'nun yenisi merakla bekleniyor. Mark Gurman'ın son bültenine göre ise yeni nesil iPad Pro modellerinin piyasaya sürüleceği vakit pek de uzak değil. Peki yeni iPad Pro ne zaman çıkacak?

iPad Pro merakla bekleniyor: İşte son söylenti!

Apple'ın iPad Pro'nun yeni modellerini piyasaya süreceği tarihe ilişkin bekleyiş sürüyor. Yeni iPad Pro'nun özellikleri arasında M2 işlemcisinin yer alması bekleniyor. Yeni modelde mini LED ekran teknolojisinin kullanılması da muhtemel görünüyor. Beklenen bazı özellikler böyle, ancak iPad Pro'nun çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Bloomberg'den Mark Gurman, son bültenine göre ise yakında yeni nesil iPad Pro modellerinin piyasaya sürülmesini bekliyor.

MERAKLA BEKLENEN iPAD PRO'NUN ÇIKIŞ TARİHİ! ÖNGÖRÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Mark Gurman, "Power On" isimli haber bülteninde, Apple'ın 8 Mart'ta düzenlediği "Peek Performance" etkinliğinde yeni iPad Pro'ları piyasaya sürmediği için, yeni modellerin bu yılın eylül ve kasım ayları içerisinde gelmesini beklemenin mantıklı olduğunu belirtiyor.

iPad Pro-2

Bu noktada MacRumors'un aktardığı bilgilerle yeni iPad Pro modellerinin Mart 2016, Haziran 2017, Ekim 2018, Mart 2020 ve Nisan 2021'de piyasaya sürüldüğü aklımıza düşüyor. Bu da Apple'ın ürün serisini yenilemesinin 13 ila 16 ay arasında bir süre alacağı anlamına geliyor. Sonbahar beklentisinde bulunan Gurman, böylece iPad Pro'nun lanse edilmesinin halihazırda satışta olan modelin piyasaya sürülmesinden sonraki 19 aya kadar sürebileceğini öne sürüyor. Bu aynı zamanda satıştaki iPad Pro'ların bugüne kadarki en uzun ömürlü modeller arasında olabileceğini gösteriyor.

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YENİ iPAD PRO NASIL OLACAK?

Yeni nesil iPad Pro'nun özellikleri için son aylarda gelen bilgilerin sayısı oldukça az. Fakat Gurman, yeni iPad Pro modellerinde MagSafe şarjının yanı sıra M2 çipinin olmasını bekliyor. TSMC'nin 4 nm üretim süreci sayesinde hız ve verimlilik iyileştirmelerinden faydalanacağı söylenen Apple Silicon M2 çipinin M1 ile aynı şekilde, 8 çekirdekli CPU'ya sahip olması bekleniyor. Ayrıca, 9 ve 10 çekirdekli GPU seçeneklerine sahip olduğu da iddialar arasında.

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