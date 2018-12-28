iPad Pro modelleri beyaz ışık hatasıyla gündemde

Son zamanlarda Apple ürünleriyle ilgili hataları fazlaca duymaya başladık. Görünen o ki Apple ürünlerini yeteri kadar detaylı bir şekilde test etmiyor.

Genel olarak ortaya çıkan hatalar, çeşitli yazılım güncellemeleri ile ortadan kaldırılabiliyor. Bu durumda bir sıkıntı yok. Fakat bir de donanım kaynaklı hatalar mevcut. Aynı geçtiğimiz günlerde 2017 iPad Pro modellerinde ortaya çıkan beyaz ışık sorunu gibi.

2017 iPad Pro kullanıcıları, Home tuşunun bir iki inç üzerinde parlak bir ışıktan şikayetçi olmuşlar. Forumlarda bu tarz hatayla karşılaşanların sayısı hiç de azımsanacak türden değil.

Neyse ki bu hatayla karşılaşanların büyük bir bölümü tabletlerini Apple Store’a gidip yenisiyle değiştirmişler. Yani eğer tabletiniz garanti kapsamı içerisindeyse herhangi bir sorun yok demektir.

Fakat tabletinizin garantisi yoksa ve bu parlak ışık sizi rahatsız ediyorsa, ekran değişimi için hatırı sayılır bir meblağı gözden çıkarmanız gerekecek.

Şimdilik Apple’dan sorunun nedeniyle ilgili bir açıklama gelmiş değil. Fakat bu hatanın belli tarih aralıklarında üretilen tüm 2017 iPad Pro modellerinde olabileceği belirtiliyor.

Eğer sizin de tabletinizin, home tuşu üzerinde parlak beyaz bir ışık varsa Apple Store’u ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

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