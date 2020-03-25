iPadOS 13.4 çıktı! İşte iPadOS 13.4 ile iPad'lere gelen yenilikler

Apple geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde iPad Pro 2020 modelini duyurmuştu. Bu model Apple'ın iddiasına göre günümüz bilgisayarlarından bile daha güçlü. Bilgisayarların yerini alması için büyük bir trackpad'e sahip klavye tanıtan Apple, bu trackpad'in iPadOS 13.4 güncellemesi ile aktif olacağını söylemişti. Nitekim dün akşam saatlerinde iOS 13.4'ün yayınlanmasının hemen akabinde iPadOS 13.4 güncellemesi Apple tarafından indirilmeye açıldı ve trackpad özelliği kullanılmaya başlandı. Tabi ki iPadOS 13.4'ün getirdiği yenilikler bununla sınırlı kalmadı.

İPADOS 13.4 İLE EKİPMAN DESTEĞİ GELDİ

Apple'ın iPad modellerini artık bir bilgisayar gibi değerlendirdiğini söylemiştik. Bu anlamda Apple iPadOS 13.4'e de birkaç yenilik eklemiş durumda. Bunlardan biri de Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2 ve diğer firmalara ait Bluetooth ve USB bağlantılı fare desteği. Artık bu ekipmanlar iPad'lerle rahatlıkla kullanılabiliyor.

İPAD'LERE İMLEÇ EKLENDİ

iPad'lere yeni imleç tasarımı geldi. Bu imleç tasarımı iPadOS'un yapısıyla uygun bir yapıda. Çoklu dokunmatik desteği de iPadOS 13.4'ün diğer bir yeteneği.