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iPadOS 13.4 çıktı! İşte iPadOS 13.4 ile iPad'lere gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.03.2020 11:05 | Son Güncelleme

Apple, iOS 13.4 ve WatchOS 6.2'nin ardından iPad'leri de unutmadı ve iPadOS 13.4'ü yayınladı. Geçtiğimiz günlerde iPad Pro 2020 modellerini duyuran Apple, iPadOS 13.4 ile tabletlerine bir dizi yeni özellikler ekledi.

iPadOS 13.4 çıktı! İşte iPadOS 13.4 ile iPad'lere gelen yenilikler

Apple geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde iPad Pro 2020 modelini duyurmuştu. Bu model Apple'ın iddiasına göre günümüz bilgisayarlarından bile daha güçlü. Bilgisayarların yerini alması için büyük bir trackpad'e sahip klavye tanıtan Apple, bu trackpad'in iPadOS 13.4 güncellemesi ile aktif olacağını söylemişti. Nitekim dün akşam saatlerinde iOS 13.4'ün yayınlanmasının hemen akabinde iPadOS 13.4 güncellemesi Apple tarafından indirilmeye açıldı ve trackpad özelliği kullanılmaya başlandı. Tabi ki iPadOS 13.4'ün getirdiği yenilikler bununla sınırlı kalmadı.

İPADOS 13.4 İLE EKİPMAN DESTEĞİ GELDİ

Apple'ın iPad modellerini artık bir bilgisayar gibi değerlendirdiğini söylemiştik. Bu anlamda Apple iPadOS 13.4'e de birkaç yenilik eklemiş durumda. Bunlardan biri de Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2 ve diğer firmalara ait Bluetooth ve USB bağlantılı fare desteği. Artık bu ekipmanlar iPad'lerle rahatlıkla kullanılabiliyor.

İPAD'LERE İMLEÇ EKLENDİ

iPad'lere yeni imleç tasarımı geldi. Bu imleç tasarımı iPadOS'un yapısıyla uygun bir yapıda. Çoklu dokunmatik desteği de iPadOS 13.4'ün diğer bir yeteneği.

iPadOS13.4

İOS 13.4'ÜN YENİLİKLERİ İPADOS 13.4'TE

iPadOS her ne kadar başka bir işletim sistemine doğru evrilse de hala iOS'tan besleniyor. Bu anlamda iOS 13.4'ün bazı yenilikleri de iPadOS 13.4'te yer alıyor. iOS 13.4'te yer alan iCloud Drive Klasör Paylaşımı, yeni gelen 9 memoji, evrensel uygulama satın alma desteği gibi özellikler iPadOS 13.4'te var.

İPADOS 13.4 GÜNCELLEMESİNİ ALAN İPAD MODELLERİ

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