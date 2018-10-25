IPARD ile 226 projeye 140 milyon lira hibe

Son 7 yılda toplam 13 bin 945 projeye 3,6 milyar lira hibe desteği sağlandığına işaret eden Pakdemirli, "Bu hibeler sayesinde, kırsalda 9 milyar liralık yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu." diye konuştu.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan girişimcilerin yanında olduklarını, TKDK aracılığıyla 42 ilde AB hibelerini IPARD kapsamında yatırımcılarla buluşturduklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II 3. çağrı kapsamında 4. grubun değerlendirildiğini ve 226 projenin onaylandığını belirterek, "Bu projelere 140 milyon lira hibe sağlıyoruz. Hibeler sayesinde kırsalda 300 milyon liralık yatırım yapılacak." dedi

Pakdemirli, IPARD-II 3. çağrı kapsamında 4. grubun değerlendirildiğini ve 226 projenin onaylandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu projelere 140 milyon lira hibe sağlıyoruz. Bu hibeler sayesinde, kırsalda 300 milyon liralık yatırım yapılacak. Böylece IPARD-II 3. çağrı kapsamında bugün açıkladığımız 4. grupla birlikte son iki ayda destek kapsamına alınan proje sayısı 2 bin 132'ye, sağlanacak hibe miktarı 655 milyon liraya, bu hibelerle oluşacak yatırım miktarı yaklaşık 1,3 milyar liraya ulaşmıştır. Destek sağladığımız bu tesislerde 7 bin yeni istihdam oluşmasını hedefliyoruz."

- "Hibe oranlarını artırmayı planlıyoruz"

IPARD Programı kapsamında yüzde 40 olan hayvancılık yatırımlarında hibe oranlarını artırmayı planladıklarına dikkati çeken Pakdemirli, bu kapsamda Avrupa Komisyonu ile görüşmelerin başladığını dile getirdi. Pakdemirli yatırımlarda makine ekipman alımlarında olası fiyat dalgalanmalarının yatırımcıya etkilerini en aza indirmek için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını da söyledi.