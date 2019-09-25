HABER

IPCC: Sahil kesimlerinde kasırga ve tayfunlar artacak

25.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporuna göre deniz seviyesindeki yükselme sahillere yakın yerleşim bölgelerinde tayfun ve kasırgaların artmasına yol açacak.

BM'ye bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) yeni raporunda, bir milyondan fazla nüfusu olan şehirlerde daha sık aşırı iklim olayları görülmesi tehlikesine dikkat çekti.

IPCC deniz seviyesindeki yükselmenin sonucu olarak sahil kesimlerinde bulunan yerleşim bölgeleri ve adalarda, 2050 yılından itibaren her yıl aşırı hava olayları yaşanacağı uyarısı yaptı.

IPCC tarafından Monako'da sunulan rapora göre karbon gazı emisyonu azalsa dahi bu sonuç değişmeyecek. Siklon, tayfun ve kasırgaların artacağı vurgulanan raporda, kategori 4 ve 5 seviyesindeki kasırgaların daha sık yaşanacağı belirtildi.

Rapora göre yüzyılın ortasına doğru sahil bölgelerindeki yerleşim yerlerinde yaşayanların sayısı bir milyar insanı aşacak.

IPCC raporunda 21'inci yüzyılın başlangıcından bu yana deviz seviyesinin 20'nci yüzyıla göre 2,5 kat daha hızlı yükselmeye başladığı kaydedildi. Buz tabakalarındaki erimeye bağlı olarak yükselmenin 2100'den sonra hızlanması bekleniyor.

Uluslararası toplumun küresel ısınmayı 2 santigrad derecede sabitlemesi halinde ise deniz seviyesindeki yükselmenin 2300 yılında bir metreyi bulacağı belirtiliyor. Karbon emisyonlarının azaltılmaması halinde ise deniz seviyesindeki yükselmenin birkaç metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

AFP/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Avrupalı liderlerden ABD ve İran'a doğrudan görüşme çağrısıAvrupalı liderlerden ABD ve İran'a doğrudan görüşme çağrısı
Turizmde "Thomas Cook" korkusu: Oteller krize girebilirTurizmde "Thomas Cook" korkusu: Oteller krize girebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

YPG ile ÖSO arasında çatışma

YPG ile ÖSO arasında çatışma

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrolarda cinsel saldırı oranı yüzde 42 arttı

Metrolarda cinsel saldırı oranı yüzde 42 arttı

Bolsonaro: Amazonlar'a 'dünyanın akciğeri' demenin anlamı yok

Bolsonaro: Amazonlar'a 'dünyanın akciğeri' demenin anlamı yok

Suudi Arabistan'dan İran'a 'askeri seçenek uzak değil' tehdidi

Suudi Arabistan'dan İran'a 'askeri seçenek uzak değil' tehdidi

Suudi Arabistan'dan şaka gibi Kaşıkçı açıklaması! 'Biz öldürmedik, ajanlarımız öldürdü'

Suudi Arabistan'dan şaka gibi Kaşıkçı açıklaması!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul'a geliyor!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul'a geliyor!

'Azdedilme' hamlesi sonrası Trump'tan ilk yorum geldi!

ABD'de ortalık karıştı! Trump sosyal medyadan bombardımana tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.