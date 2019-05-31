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İpe dolanan kırlangıcı, itfaiyeciler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, ipe dolanan kırlangıç, itfaiye görevlilerince kurtarılıp, doğaya bırakıldı.

İpe dolanan kırlangıcı, itfaiyeciler kurtardı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, ipe dolanan kırlangıç, itfaiye görevlilerince kurtarılıp, doğaya bırakıldı.
Zile Mahallesi'ndeki evin çatısında ipe dolanan kırlangıcı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, çatının kenarındaki ipe dolanan kırlangıcın olduğu yere çıktı. Ekipler, ipi keserek, aldığı kırlangıcı indirdi. Kırlangıcın ayaklarına ve kanat bölümüne dolanıp, düğümlenen ip de kesildi. Kırlangıç, daha sonra doğaya bırakıldı.

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İpe dolanan kırlangıcı, itfaiyeciler kurtardıİpe dolanan kırlangıcı, itfaiyeciler kurtardıİpe dolanan kırlangıcı, itfaiyeciler kurtardı

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