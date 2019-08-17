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İpe dolanan yavru kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, atık iplere boğazı ve ağzı dolanan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İpe dolanan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, atık iplere boğazı ve ağzı dolanan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki yavru kedinin ağzı ve boğazının atık iplere dolandığını görenler, kurtaramayınca 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarın üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye kurtarma ekipleri geldi. Ekipler, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından yavru kediyi kurtardı. İtfaiyecilerin yanında, çalışmaları sıralarında başka yavru kedinin beklediği görüldü. Yarasının olmadığı belirlenen yavru kedi, serbest kalınca bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İpe dolanan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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