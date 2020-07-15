İpe dolanmış halde buldular! Son anda kurtuldu

İzmir’de Gaziemir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp topladıkları sırada çöp konteynerinde yavru bir kedi olduğunu fark etti. Kedi, çöp kutusunda bulunan çuvalın ipleri boynuna dolandığı için yaşam mücadelesi veriyordu. Belediye çalışanları, zor nefes alan yavru kediyi kurtarmak için hızla harekete geçti. Veteriner ekiplerine haber verecek zaman olmadığını fark eden temizlik ekibi, uzun uğraş sonucunda yavru kediyi boynuna sarılan ipten kurtardı. Boğulmak üzere olan kediyi ipten kurtaran ekipler, yavru kediyi daha sonra çöp kutusundan çıkararak yaşam alanı olan sokağa bıraktı.

'ZOR NEFES ALIYORDU'

Yavru kediyi ölümden kurtaran Gaziemir Belediyesi Temizlik Personeli Taner Sezgin olayı şöyle anlattı: “Ekip arkadaşlarımla birlikte çöp konteynerlerini boşaltırken bir yavru kedinin yaşam mücadelesi verdiğini gördüm. Kedinin boynuna çöp konteynerindeki çuvalın ipleri dolanmıştı. Minik hayvan zor nefes alıyordu ve acilen müdahale etmem gerekiyordu. Ben de çöp kutusundaki şişeyi kırarak cam parçalarıyla kedinin boynuna dolanan ipi kestim. Nefessiz kaldığı için ölümle burun buruna gelen kediyi kurtarmak, onun yaşamasını sağlamak beni çok mutlu etti.”