İpe takılarak ayağı kırılan ebabile ilk müdahale itfaiye erinden

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde ağaçtaki ipe takılarak yaralanan yavru ebabili, itfaiye ekipleri kurtardı. Sol ayağından yaralanan ebabile ilk müdahaleyi itfaiye eri yaptı.
Yenice Mahallesi'nde bir ağaçta çırpınan kuşu görenler İnegöl Belediye İtfaiyesi'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ağaçta ipe takılan yavru ebabili kurtardı. Sol ayağından yaralandığı belirlenen ebabil, itfaiye merkezine götürüldü. Yaralı ebabile, ilk müdahaleyi ilk yardım eğitimine sahip itfaiye eri yaptı. İlk tedavisi yapılan ebabil, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi. Ebabilin, iyileştikten sonra doğal ortama bırakılacağı bildirildi.
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