İpek Açar ile Alper Kömürcü ayrıldı!

İpek Açar ile Alper Kömürcü, ortak bir kararla ilişkilerini sonlandırdı.

Temizmagazin.com'da yer alan habere göre; İpek Açar, biten ilişkisi hakkında, "Evet, Alper Bey ile birlikteliğimizi sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuz her zaman devam edecektir. Daha da önemlisi kendisi kıymetli bir müzik insanıdır, birlikte çalışmalarımız, konserlerimiz sürecek. Şimdiye kadar ilişkimize olan desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Bu hayattaki nefesimiz sayılı, umarım tüm güzellikler mutluluklar hepimiz ile olur" dedi.

İkili, Mart 2017'de “İyi Ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri”nin çalışmaları esnasında tanışmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında birlikte sahneye çıkan Açar ile Kömürcü'nün, nişan yüzüğü takması gözlerden kaçmamıştı.

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