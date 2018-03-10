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İpek Açar ile Alper Kömürcü ayrıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2018 15:18 | Son Güncelleme

Nisan 2015’te vefat eden usta sanatçı Kayahan'ın eşi İpek Açar, orkestrasında çalan müzisyen Alper Kömürcü ile yollarını ayırdı.

İpek Açar ile Alper Kömürcü ayrıldı!

İpek Açar ile Alper Kömürcü, ortak bir kararla ilişkilerini sonlandırdı.

Temizmagazin.com'da yer alan habere göre; İpek Açar, biten ilişkisi hakkında, "Evet, Alper Bey ile birlikteliğimizi sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuz her zaman devam edecektir. Daha da önemlisi kendisi kıymetli bir müzik insanıdır, birlikte çalışmalarımız, konserlerimiz sürecek. Şimdiye kadar ilişkimize olan desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Bu hayattaki nefesimiz sayılı, umarım tüm güzellikler mutluluklar hepimiz ile olur" dedi.

İkili, Mart 2017'de “İyi Ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri”nin çalışmaları esnasında tanışmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında birlikte sahneye çıkan Açar ile Kömürcü'nün, nişan yüzüğü takması gözlerden kaçmamıştı.

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ipek açar Alper Kömürcü

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