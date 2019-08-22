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İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi’nin somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefiyle kent belleğine kazandırdığı eserler, dünya çapında ses getiriyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefiyle kent belleğine kazandırdığı eserler, dünya çapında ses getiriyor. ‘Bursa İpeği Hayat Buluyor’ projesi kapsamında Dr. İsmail Şeker tarafından hazırlanan ‘İpek Böceğinin Yaşam Öyküsü’ adlı eser, bilim dünyasına rehber oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Bursa Kültür A.Ş. tarafından yayınlanan eser, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki 3 büyük kütüphanede bilim kurulunun incelemelerinin ardından raflardaki yerini aldı.
Dünyanın dört bir yanında
Davis şehrinde bulunan Bohart Museum of Entomology’nin yanı sıra yine aynı şehirde ünlü bir araştırma üniversitesi olan UC Davis Peter J. Shilelds ile Yolo County ve Senior High School kütüphanelerinde kaynak eser oldu. 3 ay süren incelemenin ardından Kaliforniya eyaletinin en önemli kütüphanelerinin raflarında yerini alan ve akademik dünyaya bilimsel referans olan eser, Avrupa ve Asya’da da birçok okul kütüphanesinde kaynak gösteriliyor. Aynı zamanda usta bir fotoğrafçı olan Şeker’in objektifinden fotoğraflarla İpek Böceğinin yaşam evrelerinin İngilizce ve Türkçe kaleme alındığı bilimsel çalışma, Asya’nın en büyük kütüphanelerinden biri olan ve 3 milyondan fazla kitabın bulunduğu Kazakistan Farabi Üniversitesi Kütüphanesi’nin de kaynak eserleri arasında. Gürcistan Devlet Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın kültürel envanterine de adını yazdıran kitap, ayrıca pek çok fotoğrafçıya da ilham kaynağı oldu. Bursa’da ipeğin gelişimini fotoğraf kareleri ve bilimsel veriler eşliğinde tüm yönleriyle gözler önüne seren eserde, İpek Böceği’nin yumurtadan kelebeğe uzanan öyküsü anlatılıyor.

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de

İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de
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