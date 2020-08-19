İpek Er'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Musa Orhan isimli şahsın cinsel saldırısına uğradığı belirtilen ve bir mektup yazarak, 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunan İpek Er, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının 19.08.2020 tarihli basın açıklaması: pic.twitter.com/v3f39hxbK8 — T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) August 19, 2020

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mağdur İpek Er'in cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuyoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir.