İpek Er'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan ile ilgili flaş açıklama

Musa Orhan isimli şahsın cinsel saldırısına uğradığı belirtilen ve bir mektup yazarak, 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunan İpek Er, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının 19.08.2020 tarihli basın açıklaması: pic.twitter.com/v3f39hxbK8 — T.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) August 19, 2020

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mağdur İpek Er'in cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuyoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir.

Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir.

Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir. "