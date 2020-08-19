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İpek Er'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 12:33 | Son Güncelleme

İpek Er'e cinsel istismarda bulunan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Musa Orhan, teslim oldu. Gözaltına alınan Musa Orhan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İpek Er'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan teslim oldu

Musa Orhan isimli şahsın cinsel saldırısına uğradığı belirtilen ve bir mektup yazarak, 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunan İpek Er, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayın sanığı Musa Orhan, teslim oldu. Gözaltına alınan Musa Orhan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Lise mezunu birine asker kıyafeti giydirip profesör maaşı verilirse olacağı budur. Daha da ilginç olan herşey orta da iken savcılık ve baro da bu kadar tutuklanması için gerekeni yapıyorken mahkemenin bu tecavüzcüyü neden kollamaya çalıştığıdır.
Lise mezunu birine asker kıyafeti giydirip profesör maaşı verince böyle mi yapıyor? Bu nasıl saçma bir konuşma şekli madem zoruna gidiyor ki o tohmet altında bıraktığın askerlerin yüzde kırkı lise mezunu sen neden gelip bu mesleği yapmadın zor mu geldi.
sosyal medya olmasaydı, elini kolunu sallayarak dışarda gezecekti. hukuk sistemimiz bu mu , bu kadar mı ? Geçen gün de böyle bir haber çıktı sanırım Şırnak'ta. Böyle soysuzları, böyle pislikleri, bu kutsal mesleğe getirenlere ne demeli ?
Türkiyede ADALET sadece bir Apartman ismidir..
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