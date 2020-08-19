İpek Er'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan teslim oldu

Musa Orhan isimli şahsın cinsel saldırısına uğradığı belirtilen ve bir mektup yazarak, 16 Temmuz’da intihar girişiminde bulunan İpek Er, tedavi gördüğü hastanede dün vefat etmişti.
Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayın sanığı Musa Orhan, teslim oldu. Gözaltına alınan Musa Orhan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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