İpek Er kimdir? Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er intihar ederek canına kıymıştı!

16 Temmuz'da Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini açıklayarak intihar eden İpek Er ölümüyle Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Henüz 18 yaşında genç bir kız olan İpek Er'i kısacık yaşamında korkunç bir olay yaşadıktan sonra canına kıydı. Peki İpek Er kimdir? Henüz ismi yeni açıklanan İpek Er hakkında deataylı araştırma yapılsa da pek bir bilgi bulunmuyor. 18 yaşında hayatının baharında olan İpek Er, Musa Orhan'ın tecavüzünün ardından, kime ait olduğu bilinmeyen bir tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören İpek Er hayatını kaybettikten sonra sosyal medyada Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından #MusaOrhantutuklansın hashtagi ile çalışma başlatıldı.
Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Siirt Savcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Batman'da genç kızın intiharıyla ilgili Musa Orhan'ın tutuklanması talep edildi” denildi ve mahkemenin talebi incelediği belirtildi.
Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mağdur İ. E.’nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuyoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa Orhan’ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir.
Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir."
Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir.
Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İpek Er'in ismi ilk olarak 16 Temmuz'da intihar ettikten sonra bıraktığı ve istismara uğradığı mektubuyla ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra bırakılan Musa Orhan, İpek Er'in ölümü üzerine sosyal medyada gündem oldu. Uzman Çavuş olarak kamu görevine devam eden Musa Orhan'ın hala görevine devam ettiği ve İpek Er'in ölümünden sonra herhangi bir tutuklama olmadığı ortaya çıkmıştı bugün alınan kararla tutuklandı. İpek Er kimdir araştırması yapan vatandaşlar kimliği bir süredir açıklanmayan 18 yaşında yaşadığı istismar sonrası canına kıyan İpek Er'i araştırıyor. İpek Er hakkında detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Musa Orhan'ın tutuklanmaması ama haberi yapan habercinin tutuklanmasına dikkat çeken TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, ''Haberi yapan gazeteci tutuklandı. Tecavüze uğrayan genç öldü. Tecavüz eden çavuş serbest''dedi.
İntihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Batman Bölge Hastanesi’nden ailesine gece 03.00'da teslim edildi. Daha sonra Batman Asri Mezarlığı’na götürülen cenaze polis ablukasında toprağa verildi. İpek Er'in cenazesine katılmak isteyen milletvekilleri ve insan hakları savunucuları polis tarafından engellendi.