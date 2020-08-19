İpek Er kimdir? Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er intihar ederek canına kıymıştı!

16 Temmuz'da Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini açıklayarak intihar eden İpek Er ölümüyle Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Henüz 18 yaşında genç bir kız olan İpek Er'i kısacık yaşamında korkunç bir olay yaşadıktan sonra canına kıydı. Peki İpek Er kimdir? Henüz ismi yeni açıklanan İpek Er hakkında deataylı araştırma yapılsa da pek bir bilgi bulunmuyor. 18 yaşında hayatının baharında olan İpek Er, Musa Orhan'ın tecavüzünün ardından, kime ait olduğu bilinmeyen bir tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören İpek Er hayatını kaybettikten sonra sosyal medyada Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanması için, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından #MusaOrhantutuklansın hashtagi ile çalışma başlatıldı.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

MUSA ORHAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI!

Siirt Savcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Batman'da genç kızın intiharıyla ilgili Musa Orhan'ın tutuklanması talep edildi” denildi ve mahkemenin talebi incelediği belirtildi.