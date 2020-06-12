İpek Filiz Yazıcı: 3 yaşındayken reklamda oynadım

Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan İpek Filiz Yazıcı yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Sosyal medyada gerçekleştirilen bir canlı yayına konuk olan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, bilinmeyenlerini açıkladı. Oyunculuğa 3 yaşında bir reklamda oynayarak başladığını dile getiren Yazıcı, "Sonra serüven küçük reklamlarla devam etti" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında Batuhan Enes Katılmış'ın sorularını yanıtlayan 18 yaşındaki Yazıcı, "Oyuncu olmasaydım iç mimar olmayı çok isterdim" şeklinde konuştu.