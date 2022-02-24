İpek Filiz Yazıcı kimdir, aslen nereli? Son Nefesime Kadar dizisi Hazan karakteri İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

FOX TV ekranlarında bu akşam ilk bölümü ile izleyici ile buluşacak olan Son Nefesime Kadar dizisinin başarılı oyuncu kadrosu dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu kadrosunda, seyircilerin en çok araştırdığı isimler arasında ise güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı yer bulunuyor. Peki İpek Filiz Yazıcı kimdir?

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

İpek Filiz Yazıcı 6 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Baba tarafından aslen Trabzon Of'lu olan isim ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayımlanmış olan Babam ve Ailesi dizisiyle yaşamıştır. 2017 yılında yayımlanan Kayıt Dışı dizisinde Tuğba Ateş karakterine, Elimi Bırakma adlı dizide ise Ceyda karakterine can vermiştir.

Oyuncunun kariyerinde en büyük çıkışı ise Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde 'Işık' karakteriyle olmuştur.

İPEK FİLİZ YAZICI'NIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Son Nefesime Kadar (TV Dizisi)

Aşk 101 (İnternet Dizisi)

UFO (Fİlm)

Babam ve Ailesi (TV Dizisi)

Kayıtdışı (TV Dizisi)

7yüz (İnternet Dizisi)

Elimi Bırakma (TV Dizisi)

Yeni Hayat (TV Dizisi)



