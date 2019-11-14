HABER

İpek Hereke halısı dokumayı öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 11:02 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özenli desenleriyle beğenilen ipek Hereke halısının yapımı için dokuma kursu açıldı.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özenli desenleriyle beğenilen ipek Hereke halısının yapımı için dokuma kursu açıldı. Kursa katılanlar, ipek halı dokumayı öğreniyor.
Körfez ilçesi ile özdeşleşen ve dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Hereke halıları, son yıllarda unutulmaya yüz tuttu. Kentin tarihi değeri olan Hereke halılarının, kültürel olarak yaşatılması için girişimlerde bulunan Büyükşehir Belediyesi'nce kurs açıldı. İpek halı dokuma kursuna kadınlar, ilgi gösterdi. Haftanın belirli günlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) bünyesinde, kursiyerlere ipek halı dokuma eğitimi veriliyor. Kurs eğitmeni Fatma Keser, amaçlarının hem Hereke halısının tarihini anlatmak hem de halının yeniden popüler hale getirilmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Kursiyerlerin haftanın belirli günlerinde gelerek, halı dokumayı öğrendiğini belirten Fatma Keser, "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen en önemli kültür miraslarımızdan biri olan Hereke ipek halı dokumacılığını geçen yıl KOMEK yeniden gün yüzüne çıkardı. Bu halımızın özelliği çift düğüm, çift atkı ve el kesimi teknikleriyle dokunmasıdır. Bu teknik dünyada sadece Hereke halılarında uygulanmakta. Bu yıl kurslarımızda 18 öğrencimize eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bu işe çok meraklılar. Yıllardır bu işi yapmış ve içinde büyük bir özlem ile buraya gelip kurslarda halı dokuyanlar da var. Bu işi hiç yapmamış ilgi duyan ve öğrenmeyi çok isteyen öğrencilerimiz de var. Bizler burada onlara hem Hereke halısının tarihini anlatıyoruz hem de nasıl yapıldığını öğretiyoruz" diye konuştu.
'EV İŞİMİZİ BİTİRİP BURAYA KOŞUYORUZ'
Yaklaşık 2 aydır kursa devam eden Emel Türe, "Her gün gelmeye çalışıyoruz. Çok zevkli, bir o kadar da göz yoruyor. Hiç kolay bir iş değil. Ben burada eğitim almaya başladığımda hiçbir şey bilmiyordum. İlk önce ilmek atmayı öğrendim, şu anda desen atmayı öğrendim. Burada halı dokumak çok zevkli. Evde işimizi bitirip, hemen buraya koşuyoruz. Şu anda kağıda çıkardığımız deseni halıya aktarmaya çalışıyorum. İlerleme kaydedip, halı üzerinde emeğimi görünce çok hoşuma gidiyor. Bizim çocukluğumuzda dokurlardı ve ben hayretle izlerdim büyüklerimi. Çocukken hep aklımdaydı, şu an o çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok sevinçliyim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
Otomobiline binerken öldürüldüOtomobiline binerken öldürüldü
Buz tutan göl yüzeyinde yürüdülerBuz tutan göl yüzeyinde yürüdüler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Mini etekli poza Alişan'dan ilginç yorum!

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bakan Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! Müzekart'ın kapsamı genişliyor

Bakan Ersoy'dan Müzekart açıklaması

Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklama: 5 katlı bina yüksekliğinde tünel kazmışlar

Mete Yarar: Türkiye Rusya'yla anlaşma yapmamış olsaydı...

Son dakika: Irak'ı kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı teröristin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Son dakika! Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında

HDP'li başkan gözaltına alındı

Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.