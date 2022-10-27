HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İpek'i parkta otururken ensesinden vurdular! Avukat isyan etti: Çanakkale öldürülmesine şahitlik yaptı

İpek'i parkta otururken ensesinden vurdular! Avukat isyan etti: Çanakkale öldürülmesine şahitlik yaptı

27.10.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de dün gece saatlerinde 36 yaşındaki İpek, kimliği belirsiz kişi tarafından vurularak öldürüldü. Hastanede yaşamını yitiren kadından geriye 2 çocuğu kalırken, İpek Kürşat'ın avukatı Ahmet Uslu silahlı saldırının İpek'in çocuklarının gözünün önünde meydana geldiğini söyleyerek "Çanakkale, 26 Ekim akşamında bir parkta çocuklarının gözü önünde İpek Kürşat'ın bir katil tarafından enseden vurularak öldürülmesine şahitlik yaptı" dedi.

İpek'i parkta otururken ensesinden vurdular! Avukat isyan etti: Çanakkale öldürülmesine şahitlik yaptı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'taki Barbaros Parkı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta bankta oturan evli, biri 7, diğeri 12 yaşında iki erkek çocuk annesi İpek Kürşat, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla vuruldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan Kürşat, gelen ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İpek Kürşat, bugün, sabaha karşı hayatını kaybetti. İpek Kürşat'ın cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

2 çocuk annesi İpek Kürşat'ın avukatı Ahmet Uslu, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Silahlı saldırının İpek'in çocuklarının gözünün önünde meydana geldiğini söyleyen Uslu, "Çanakkale, 26 Ekim akşamında bir parkta çocuklarının gözü önünde İpek Kürşat'ın bir katil tarafından enseden vurularak öldürülmesine şahitlik yaptı" dedi.

Screenshot_15

Platonik aşık dehşeti! İfadesi ortaya çıktı: 'Bir ona bir kendime sıktım' Platonik aşık dehşeti! İfadesi ortaya çıktı: 'Bir ona bir kendime sıktım'

'TEHDİT MESAJLARI ALIYOR, ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞIYORDU'

İpek Kürşat'ın eşi E.K.'nin (37), 10 Ekim 2021 yılında cinayet şüphelisi olarak tutuklanıp, cezaevine gönderilmesinin ardından İpek Kürşat'ın öldürülen kişinin ailesi ve yakınları tarafından tehdit edildiğini anlatan Uslu, bu nedenle Kürşat'ın ailesiyle birlikte Çanakkale'den Lapseki ilçesine taşınarak, boş bir eve sığındığını söyledi.

Uslu, "Kürşat, Lapseki Cumhuriyet Savcısı'na can güvenliği olmadığıyla ilgili bir dilekçe yazmıştır. Evi talan edilen ancak hiçbir şey alınmayan Kürşat, 06.01.2022 tarihinde Çanakkale Valiliği Emniyet Müdürlüğü'ne, 'Ölen kişinin yakınları bana sürekli sosyal medyadan ve cep telefonuma intikam mesajları atıyor. Telefonumda kayıtlı olan intikam mesajlarının zapta geçirilmesini istiyorum.

Screenshot_16

Bana, çocuklarımı ve babama yöneltilen tehditlerin ciddi ve yakın olması, ikametimizin ölenin yakınları tarafından bulunabileceği ve bize zarar verebilecekleri korkusuyla yaşamaktayız. Tehditlerin açık ve çok yakın olması sebebiyle polis koruması tahsis edilmesini ve bu tehditlerin bertaraf edilecek diğer gerekli yasal tedbirlerin alınmasını talep ediyorum' yazılı bir dilekçe gönderdi. İpek Kürşat artık aramızda yok. Kürşat aradan geçen 1 yılda ofisimize dahi taksiyle gelip, gidebildi. Hiçbir zaman yolda yürüyemedi. Hep ölüm korkusuyla yaşadı. Çünkü her gün telefonuna gelen tehdit mesajları vardı. Kürşat, gerekli şikayetleri yapmasına rağmen çocuklarının gözü önünde parkta öldürüldü" diye konuştu.

Polis, cinayet şüphelisini yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dinlenme odasında bulundu! Lüks rezidansta sır ölümDinlenme odasında bulundu! Lüks rezidansta sır ölüm
Flaş 'dava' açıklaması! "İmamoğlu elimi bile tutmadı" Flaş 'dava' açıklaması! "İmamoğlu elimi bile tutmadı"
Dikkat çeken detay: O isimler listede yokDikkat çeken detay: O isimler listede yok
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Şişli'nin göbeğinde ağızları açık bırakan hırsızlık!

Otopark ücreti tartışma yarattı: 'Sakın ödemeyin'

Otopark ücreti tartışma yarattı: 'Sakın ödemeyin'

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Kız çocuğu ahırda feci şekilde can verdi! Çığlıklarına uyandılar

Kuryeyi hayrete düşüren istek! "Yıllardır kendime alamadım utancımdan"

Kuryeyi hayrete düşüren istek! "Yıllardır kendime alamadım utancımdan"

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

İlginizi Çekebilir

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.