İpek Soylu Portekiz'de finalde

Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada finale yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvada teklerde şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.
Turnuvada sırasıyla Japon, Çek ve Alman rakiplerini eleyerek yarı finale çıkan milli tenisçi, bu turda karşılaştığı Norveçli Ulrikke Eikeri'yi 6-0 ve 7-5'lik setler sonucunda 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İpek Soylu, finalde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaşacak.
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