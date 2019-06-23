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İpek Soylu Portekiz'de finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz'de düzenlenen turnuvada finale çıktı.

İpek Soylu Portekiz'de finalde

Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada finale yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvada teklerde şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Turnuvada sırasıyla Japon, Çek ve Alman rakiplerini eleyerek yarı finale çıkan milli tenisçi, bu turda karşılaştığı Norveçli Ulrikke Eikeri'yi 6-0 ve 7-5'lik setler sonucunda 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. İpek Soylu, finalde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaşacak.

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İpek Soylu Portekiz'de finaldeİpek Soylu Portekiz'de finalde
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Anahtar Kelimeler:
ipek soylu Portekiz Figueira Da Foz Ulrikke Eikeri

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