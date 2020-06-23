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İpek Tanrıyar anne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 09:20 | Son Güncelleme

Eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar ile eşi Murat Evler, oğulları Aras'ı kucaklarına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, "Sağlık durumumuz gayet iyi. Görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz" şeklinde konuştu.

İpek Tanrıyar anne oldu

Geçtiğimiz nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, anne oldu.

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İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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"OĞLUMUZU KUCAĞIMIZA ALDIK"

39 yaşındaki İpek Tanrıyar, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

Sevgili dostlarım; bugün saat 13:57 itibariyle oğlumuz Aras bebeği sağlıkla kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi. Görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz.

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Takipçileri Tanrıyar'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdırdı.

"HER ŞEY TESADÜFİ GELİŞTİ"

Eski manken, geçtiğimiz aylarda şu sözlerle bebek beklediklerini açıklamıştı:

6 haftalık hamileyim. Murat'la biraz plan, program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim.

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İÇKİ KADEHİ PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLAMIŞTI

Tanrıyar, hamile olduğu dönemde elinde kadeh tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Tanrıyar'ın "Ağaç yaşken eğilir bebek" notunu düştüğü paylaşım takipçilerinden tepki toplamıştı.


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