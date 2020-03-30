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İpek Tanrıyar erkek iç çamaşırından maske yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 10:25 | Son Güncelleme

Şimdilerde hamileliğinin altıncı ayında olan İpek Tanrıyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erkek iç çamaşırından maske yaparken görülüyor.

Corona virüsü salgınından korunmak adına kendilerini evlerine kilitleyen ünlü isimler, sosyal medya hesaplarını daha aktif kullanmaya başladı. Ünlülerin son paylaşımlardan biri de 39 yaşındaki İpek Tanrıyar’dan geldi.

Nisan ayında Murat Evler ile dünyaevine giren İpek Tanrıyar, hem bebeği hem de kendisi için ev karantinasında.

6 aylık hamile olan Tanrıyar, dışarı çıkmak zorunda olanlar için erkek iç çamaşırıyla maske yaptı. Oyuncu, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırı, maske,

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