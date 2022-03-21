İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar kaç yaşında ve nerelidir? İpek Tanrıyar hangi dizilerde rol aldı?

Bir döneme damgasını vurmuş olan İpek Tanrıyar, uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına çıktı. Oyuncu ve manken İpek Tanrıyar ilk kez TRT1'in sabah kuşağı programı olan "Alişan'la Hayata Gülümse" programına katıldı. Tanrıyar, uzun bir aradan sonra Alişan'ın programı ile gündeme geldi. Ekranlara ara veren oyuncu, Alişan'ın programına katılmasıyla birlikte "İpek Tanrıyar kimdir?" sorusuyla gündeme geliyor. Bizde İpek Tanrıyar hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Brindar adlı filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı. Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı. En çok, sanatçı Mutaf'ın "Aişa" şarkısının video klibinde oynamasıyla ünlenmiştir.

İPEK TANRIYAR DİZİ VE FİLMLERİ

Kendi Okulumuza Doğru (2008)

Hayal ve Gerçek (2007) - Firuze

Sıla (2006)

Sensiz Olmuyor (2005) - Aslı

Brindar (2004)

Japonyalı Gelin (2003)

Serseri (2003) - Eylül

Karaoğlan (2002) - Ülger

Belalım Benim (2002)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Karate Can (2000)

İPEK TANRIYAR EVLİ Mİ?

İpek Tanrıyar evlidir. Tanrıyar, 28 Nisan 2019 yılında bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girdi. Evliliğinden bir yıl sonra ise çocuk sahibi olan İpek Tanrıyar, oğluna Aras ismini verdi.

