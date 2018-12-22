İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Pekin Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye - Çin 2018 Turizm yılı münasebetiyle İpek Yolu Kültür Etkinlikleri düzenlendi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonunda yapılan etkinlikte Çin sanat ve Wushu Kung Fu gösterileri ile Türk Halk Oyunları sahne aldı.

Orhan Ayhan ile İbrahim Bedir'in sunumunu yaptığı programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Duran, kültür ve sanatın sporla hemhal olduğu bir geceyi yaşadıklarını söyledi.

Wushucuların, kendi sporunu bir sanat olarak gördüğünü belirten Duran, "Şimdi Wushu ile çok yakından ilgilenmeyenler bu programdan sonra Wushu'nun nasıl bir sanat olduğunu görecekler. 2018 yılı Çin'de Türk yılı olarak ilan edilmişti. Bizde hamdolsun 2018 bitmeden 22 Aralık'ta bu programla beraber Çin ve Türkiye dostluğunu pekiştirelim, gösterelim istedik." ifadelerini kullandı.