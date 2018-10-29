HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - 13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu ile 32 ülkeden 67 kent temsilcisini turizm kenti Antalya'da buluşturan Dünya Vatandaşları Örgütü, İpek Yolu anlayışını yüksek teknolojiyi benimseyen "akıllı yol" kavramı ile birleştirerek daha fazla kişiye ulaşmak istiyor.
Dünya Vatandaşları Örgütü Başkanı Young Hoon Kwaak, örgüte 200'den fazla üye ülke bulunduğunu söyledi.
İpek Yolu için Türkiye'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Kwaak, "Hem doğunun batıyla kesiştiği nokta hem kuzeyin güneyle kesiştiği nokta hem de ideolojilerin bir araya geldiği nokta. Antalya da Türkiye için çok önemli bir kent çünkü dünyanın her yerinden Antalya'ya insanlar geliyor. Bu açıdan Türkiye'nin katılımı ve bize katkılarını çok önemsiyoruz." diye konuştu.
Şehirlerin çevre ile uyumlu şekilde kalkınması, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi, ekonomilerinin gelişmesi açısından örgütün ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiğini dile getiren Kwaak, insanların düşüncelerini daha farklı, daha yüksek bir noktaya taşımak istediklerini kaydetti. Okullara giden çocuklardan, istihdama, çevrenin korunmasına kadar her konuda kentlere destek olmaya çalıştıklarını bildiren Kwaak, gençlik programları yürüttüklerini, ülkelerdeki gençler arasında bir ağ oluşturulmasını, fikir alışverişi yapılmasını sağladıklarını aktardı.
Bu doğrultuda İpek Yolu Forumu'nu da desteklediklerini ifade eden Kwaak, şunları söyledi:
"Antik İpek Yolu'ndaki ticaret, iletişim ağını yüksek teknoloji imkanlarını kullanarak 'akıllı yol' kavramı ile daha da genişletmek, insanların yatay olarak birbirleriyle daha fazla kaynaşabilmelerini sağlamak istiyoruz. Daha fazla küreselleşmeyi arzuluyoruz. Bugüne kadar antik İpek Yolu'nun önemli noktalarında forumlar düzenledik, bundan sonra İpek Yolu'na bağlı kalmaksızın farklı kıtalarda da bu işi geliştirmek istiyoruz. Örneğin Avrupa'nın dışına çıkıyoruz, seneye Fas'ta yapacağız, bir sonraki sene de Meksika'ya gideceğiz."
İnsanlık için yeni bir dönem oturtmaya çalıştıklarının altını çizen Kwaak, rönesans, sanayi devrimi dönemleri gibi dünyanın şimdi yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu vurguladı.
Bugün dünyada çeşitli sorunlar olduğunu, özellikle çevre sorununun büyük bir problem haline geldiğini dile getiren Kwaak, "İnsanların robot gibi çalışması da büyük bir sorun. İnsanların daha iyi kaynaşabilmesi, çevrenin daha iyi korunması ve yeni oluşan yüksek teknolojilerle daha adil bir dünyaya gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum