HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - 13. İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu ile 32 ülkeden 67 kent temsilcisini turizm kenti Antalya'da buluşturan Dünya Vatandaşları Örgütü, İpek Yolu anlayışını yüksek teknolojiyi benimseyen "akıllı yol" kavramı ile birleştirerek daha fazla kişiye ulaşmak istiyor.

Dünya Vatandaşları Örgütü Başkanı Young Hoon Kwaak, örgüte 200'den fazla üye ülke bulunduğunu söyledi.

İpek Yolu için Türkiye'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Kwaak, "Hem doğunun batıyla kesiştiği nokta hem kuzeyin güneyle kesiştiği nokta hem de ideolojilerin bir araya geldiği nokta. Antalya da Türkiye için çok önemli bir kent çünkü dünyanın her yerinden Antalya'ya insanlar geliyor. Bu açıdan Türkiye'nin katılımı ve bize katkılarını çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Şehirlerin çevre ile uyumlu şekilde kalkınması, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi, ekonomilerinin gelişmesi açısından örgütün ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiğini dile getiren Kwaak, insanların düşüncelerini daha farklı, daha yüksek bir noktaya taşımak istediklerini kaydetti. Okullara giden çocuklardan, istihdama, çevrenin korunmasına kadar her konuda kentlere destek olmaya çalıştıklarını bildiren Kwaak, gençlik programları yürüttüklerini, ülkelerdeki gençler arasında bir ağ oluşturulmasını, fikir alışverişi yapılmasını sağladıklarını aktardı.