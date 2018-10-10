İpek Yolu'ndaki kazada devrilen TIR'ın şoförü öldü

Nezir GÜNEŞ- Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'den geçen tarihi İpek Yolu'nda TIR'ın devrilmesi sonucu yola savrulan demir çubuklar, karşı yönden gelen minibüsün üzerine doğru savrulunca sürücü direksiyonu kırıp aracı yoldan çıkartarak büyük bir facianını yaşanmasını engelledi. Kazada, ağır yaralanan TIR şoförü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi istikametinden Mardin'in Kızıltepe ilçesi istikametine giden Mehmet Aşula yönetimindeki 33 AAT 755 plakalı demir çubuk yüklü TIR, Dörtyol maallesi civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duble yolun ortasından geçen su tahliye kanalına devrildi. Tarihi İpek Yolu güzergahı diye bilinen yoldaki kazadaTIR dorsesinde bulunan demir profiller, o sırada karşı yönden gelen yolcu minibüsünün üzerine doğru yola savruldu. Plakası ve sürücüsünün adı açıklanmayan yolcu minibüsünün sürücüsü, demir çubukların üzerine geldiğini görünce direksiyonu şarampole kırıp yoldan çıkarak, muhtemel bir faciayı önledi. Minibüs içerisinde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Meydana gelen kazada yaralanan TIR sürücüsü Mehmet Aşula, olay yerine çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altında alındı. Buradaki doktorların müdahalesine rağmen sürücü Aşula, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.