YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

19.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetliyor.Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için büyük mücadele veren İpekyolu Belediyesi, çalışmalarını ilk günkü ciddiyetiyle sürdürüyor.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri sıkı bir şekilde denetliyor.
Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için büyük mücadele veren İpekyolu Belediyesi, çalışmalarını ilk günkü ciddiyetiyle sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü öncülüğünde 15 Nisan 2020’den bu yana emniyet, sağlık ve tarım müdürlüğü personelleriyle birlikte ilçe genelinde bulunan market, kafe, lokanta, internet kafe, kahvehane, restoran, berber, güzellik salonu ile spor salonları, camiler, toplu ulaşım araçları, taksiler, taksi durakları, AVM’ler, semt pazarları, konaklama tesisleri ve resmi kurumlar dahil 4 bin 563 iş yeri ve işletmede denetim yapıldı. Ayrıca İSDEM uygulamasına bildirilen 252 şikayete aynı gün müdahale edilerek olumsuzluklar yerinde giderildi.
Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise “Bundan sonraki süreçte illerdeki vaka sayılarının iyileşmeye paralel olarak il bazında kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetileceğinden normalleşme süreci ve özellikle zor günler geçiren esnafımıza en büyük desteğin ‘temizlik, maske, mesafe’ kurallarına uymaktan geçtiğini belirtir, sağlıklı günler dileriz” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

Van Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
12:25
İkindi
15:26
Akşam
17:55
Yatsı
19:12

Van Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Perihanoğlu Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi

Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinledi

İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

İpekyolu’nda 10 ayda 4 bin 563 iş yeri denetlendi

VANESOB ve Fuzulev arasında protokol imzalandı

VANESOB ve Fuzulev arasında protokol imzalandı

VEDAŞ ekibinin fırtınada zorlu mücadelesi

VEDAŞ ekibinin fırtınada zorlu mücadelesi

4B Yazılım İstanbul’da ofis açıyor

4B Yazılım İstanbul’da ofis açıyor

Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi yeni yerinde hizmete başladı

Van Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesi yeni yerinde hizmete başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.