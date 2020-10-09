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iPhone 11 37 milyondan fazla sattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2020 12:37 | Son Güncelleme

Apple’ın popüler modeli iPhone 11, 2020'nin ilk yarısına dair istatistiklere göre satış rakamlarıyla rakiplerini geçti. İşte konunun tüm detayları.

iPhone 11 37 milyondan fazla sattı

2020 teknoloji sektörü açısından pek de parlak bir yıl olmadı. Pandemi dolayısıyla hem üretim durdu, hem de insanların gelirleri önemli oranda azaldı. Gelirlerin azalmasıyla birlikte pek çok kişi yeni telefon almak yerine eski telefonuyla yola devam kararı aldı.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Apple akıllı telefon satışlarındaki hedefini tutturmayı başarmış gibi görünüyor. Apple satışlarındaki aslan payı ise istatistiklere bakılırsa iPhone 11'in.

İPHONE 11 DIŞINDAKİLER GERİDE KALDI

Genel tabloya baktığımızda Apple’ın geçtiğimiz yıl satışa sunduğu 3 iPhone modelinden en çok satanın açık ara iPhone 11 olduğunu görüyoruz. Diğer modeller ise iPhone 11’in hayli arkasında kalmış durumda.

İPHONE 11'İ SAMSUNG TAKİP ETTİ

Omdia tarafından açıklanan listeye göre iPhone 11’in 2020’in ilk yarısında 37.7 milyon sattığını görüyoruz. Onu Samsung’un popüler modeli A51 takip ediyor. Lakin A51’in satış rakamları ile iPhone 11’in satış rakamlarında önemli bir fark var. A51 2020’nin ilk yarısında 11.4 milyon adet satabilmiş. Onu 11 milyon adetle Redmi Note 8 ve 10.2 milyon adet ile Redmi Note 8 Pro takip ediyor.

iphone-11

Bir diğer iPhone modeli SE ise 8.7 milyon adetle listenin 5. sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl çıkan XR ise 2020’de de yüksek satış rakamlarına ulaşmış. Bunda XR'ın fiyatının düşmesinin bir etkisi olabilir.

Öte yandan listenin yarısını Apple iPhone 11 modelleri oluştururken, yarısını ise Xiaomi Redmi modelleri oluşturmuş durumda.

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