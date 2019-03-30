iPhone 11 kamerasında bir ilk yaşanacak

Bugüne kadar; çoklu kamera da dahil olmak üzere, cep telefonu ile ilgili birçok yeni özellik ortaya çıktı. Ancak iPhone 11 ile ilgili bir iddaa, tüm bu bilinenleri sarsacak gibi görünüyor. iPhone 11 kamerası, su altında çekim yeteneğine sahip olacak.

Amerikan patent kuruluşu tarafından sızdırılan bilgilere göre Apple, üreteceği ileri iPhone modellerinde, su altı kamerası kullanacak. Muhtemelen bu özellik iPhone 11 den itibaren geçerli olacak. iPhone modellerinde HD çekim özelliği yer alsa bile, su altı çekim yeteneği bulunmuyordu.

Bu yeni iPhone modellerindeki su altı kamerası, yapay zeka destekli olarak çalışacak. Kullanıcılar su altına girdiği andan itibaren yapay zeka, oranın su altı olduğunu fark edecek ve kamera ayarlaması yapacak. Bu sayede su altında, çok daha net fotoğraflar çekilebilecek. Patent kuruluşu tarafından sızdırılan bu yeni özellik, kullanıcılarda daha şimdiden büyük bir heyecan yarattı.

iPhone 11, su altı kamera özelliği ile tüm ilgiyi üzerinde toplamayı başarabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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