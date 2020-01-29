iPhone 11 Pro Max DxOMark testinde hayal kırıklığı yaşattı

Ekip, Apple’ın Türkiye’de 11.999 TL’den sattığı bu modelin ön kamerasına 91 puan vererek listenin 10. sırasına koydu. Listenin zirvesinde 100 puan ile Huawei Nova 6 5G modelinin yer aldığını belirtelim. 2017’nin telefonu olan Google Pixel 3 bile 92 puan ile Apple’ın önünde yer alıyor.

Telefon pozlama bölümünden 72, renk bölümünden 82, odaklamadan 82, dokudan 66 ve bokeh efekti bölümünden 70 puan alıyor. Fotoğrafta totalde 93 videoda ise 90 puan alan telefon, Apple’ın yine ön kamerada devrim yaratamadığını gösteriyor.

Apple, bu yılın Eylül ayında tanıtacağı iPhone modelinde artık çift ön kameranın yer alması ve çentiğin minimuma çekilmesi bekleniyor. Kamera konusunda son 1-2 yıldır Huawei ve Xiaomi’nin eline su dökebilen firma daha çıkmadı. Bakalım Apple, uzun süren sessizliğini bu yıl bozacak mı?

Huawei Nova 6 5G – 100 Puan

Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 99 Puan

Asus ZenFone 6 – 98 Puan

Samsung Galaxy S10 5G – 97 Puan

Samsung Galaxy S10+ – 96 Puan

Huawei Mate 30 Pro – 93 Puan

Google Pixel 3 – 92 Puan

Google Pixel 4 – 92 Puan

Samsung Galaxy Note 9 – 92 Puan

Apple iPhone 11 Pro Max – 91 Puan

iPhone 11 DxOMark puanı ile ilk 10’a bile giremedi! Apple yine yapamamış!

