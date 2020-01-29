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  4. iPhone 11 Pro Max DxOMark testinde hayal kırıklığı yaşattı

iPhone 11 Pro Max DxOMark testinde hayal kırıklığı yaşattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.01.2020 09:31 | Son Güncelleme

DxOMark, geçtiğimiz yıl Selfie testlerine de başlamıştı. Apple’ın yeni tepe modelini geçtiğimiz ay masaya yatıran ve 117 puan veren DxOMark ekibi, bugün telefonun ön kamerasını inceledi.

iPhone 11 Pro Max DxOMark testinde hayal kırıklığı yaşattı

Ekip, Apple’ın Türkiye’de 11.999 TL’den sattığı bu modelin ön kamerasına 91 puan vererek listenin 10. sırasına koydu. Listenin zirvesinde 100 puan ile Huawei Nova 6 5G modelinin yer aldığını belirtelim. 2017’nin telefonu olan Google Pixel 3 bile 92 puan ile Apple’ın önünde yer alıyor.

Telefon pozlama bölümünden 72, renk bölümünden 82, odaklamadan 82, dokudan 66 ve bokeh efekti bölümünden 70 puan alıyor. Fotoğrafta totalde 93 videoda ise 90 puan alan telefon, Apple’ın yine ön kamerada devrim yaratamadığını gösteriyor.
Apple, bu yılın Eylül ayında tanıtacağı iPhone modelinde artık çift ön kameranın yer alması ve çentiğin minimuma çekilmesi bekleniyor. Kamera konusunda son 1-2 yıldır Huawei ve Xiaomi’nin eline su dökebilen firma daha çıkmadı. Bakalım Apple, uzun süren sessizliğini bu yıl bozacak mı?

Huawei Nova 6 5G – 100 Puan
Samsung Galaxy Note 10+ 5G – 99 Puan
Asus ZenFone 6 – 98 Puan
Samsung Galaxy S10 5G – 97 Puan
Samsung Galaxy S10+ – 96 Puan
Huawei Mate 30 Pro – 93 Puan
Google Pixel 3 – 92 Puan
Google Pixel 4 – 92 Puan
Samsung Galaxy Note 9 – 92 Puan
Apple iPhone 11 Pro Max – 91 Puan

iPhone 11 DxOMark puanı ile ilk 10’a bile giremedi! Apple yine yapamamış!

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone 11 Pro Max DxOmark testi

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