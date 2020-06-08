HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 11 serisi yeşil ekran sorunu yaşıyor!

iPhone 11 serisi yeşil ekran sorunu yaşıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 12:11 | Son Güncelleme

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max yeşil ekran sorunu ile gündeme geldi. Söz konusu soruna göre, bazı iPhone 11 serisi telefon kullanıcıları yeşil bir ekran ile karşılaşıyor. Peki iPhone 11 yeşil ekran sorununun çözümü ne?

iPhone 11 serisi yeşil ekran sorunu yaşıyor!

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Apple için önemli başarıların kapısını açtı. Zira özellikle LCD ekrana sahip iPhone 11, 2020'nin ilk çeyreğinin en popüler akıllı telefonu olmayı başardı. iPhone 11 kulanıcıları da görünüşe göre telefonlarından gayet memnun. Fakat bu başarıya gölge düşürebilecek bir sorun var. O sorunun adı; yeşil ekran.

İPHONE KULLANICILARI YEŞİL EKRAN SORUNUNDAN ŞİKAYETÇİ

iPhone 11 serisi telefon kullanıcıları, yeşil ekran sorunu yaşamaya başladı. Aktarılan bilgilere göre bu sorunda iPhone'ların ekran yeşil bir ton alıyor. Telefonların herhangi bir fonksiyonunu engellemeyen sorun, sadece görselliği bozuyor. Kişiler, yeşil tonun göründüğü andan itibaren 3 saniye içerisinde kaybolduğunu belirtiyor. Bazı kişiler ise sorunun ekranın açılıp kapanıncaya dek geçmediğini ifade ediyor.

iPhone 11 yeşil ekran sorunu

iPHONE 11 YEŞİL EKRAN SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Kullanıcılar şimdilik telefonlarını açıp kapatarak söz konusu sorundan kurtuluyor. Ancak bu nereye kadar sürecek bilinmiyor. Apple'ın çok yakın bir zamanda yeni bir İOS güncellemesi ile söz konusu sorunu ortadan kaldıracağı düşünülüyor. O güne kadar yeşil ekran sorunu yaşadığınızda telefonunuzu kapatıp açmanız yeterli olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tadım menüsüne 500 dolar verdi, yiyecekler böyle geldi Tadım menüsüne 500 dolar verdi, yiyecekler böyle geldi
Apple'dan selfie'lerde sosyal mesafeyi koruyan teknoloji!Apple'dan selfie'lerde sosyal mesafeyi koruyan teknoloji!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Aycan'dan Survivor itirafı! O ismi Acun'a açıkladı

Aycan'dan Survivor itirafı! O ismi Acun'a açıkladı

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

PES‘cileri sevindiren haber geldi

PES‘cileri sevindiren haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
LG katlanabilir ve sarılabilir telefonlarda şansını deneyecek

LG katlanabilir ve sarılabilir telefonlarda şansını deneyecek

Xiaomi Redmi 9, bir e-ticaret sitesinde listelendi

Xiaomi'nin yeni telefonu sonunda göründü!

OxygenOS için takvim değişikliği yapıldı

OxygenOS için takvim değişikliği yapıldı

RTX 3080 için ilk görüntüler gelmeye başladı

RTX 3080 için ilk görüntüler gelmeye başladı

Total War: Troy için resmi tanıtım videosu yayınlandı

Total War: Troy için resmi tanıtım videosu yayınlandı

Google Gmail platformu yeni tasarımlardan yararlanabilecek

Google Gmail platformu yeni tasarımlardan yararlanabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.