iPhone 11 serisi yeşil ekran sorunu yaşıyor!

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max Apple için önemli başarıların kapısını açtı. Zira özellikle LCD ekrana sahip iPhone 11, 2020'nin ilk çeyreğinin en popüler akıllı telefonu olmayı başardı. iPhone 11 kulanıcıları da görünüşe göre telefonlarından gayet memnun. Fakat bu başarıya gölge düşürebilecek bir sorun var. O sorunun adı; yeşil ekran.

İPHONE KULLANICILARI YEŞİL EKRAN SORUNUNDAN ŞİKAYETÇİ

iPhone 11 serisi telefon kullanıcıları, yeşil ekran sorunu yaşamaya başladı. Aktarılan bilgilere göre bu sorunda iPhone'ların ekran yeşil bir ton alıyor. Telefonların herhangi bir fonksiyonunu engellemeyen sorun, sadece görselliği bozuyor. Kişiler, yeşil tonun göründüğü andan itibaren 3 saniye içerisinde kaybolduğunu belirtiyor. Bazı kişiler ise sorunun ekranın açılıp kapanıncaya dek geçmediğini ifade ediyor.

iPHONE 11 YEŞİL EKRAN SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Kullanıcılar şimdilik telefonlarını açıp kapatarak söz konusu sorundan kurtuluyor. Ancak bu nereye kadar sürecek bilinmiyor. Apple'ın çok yakın bir zamanda yeni bir İOS güncellemesi ile söz konusu sorunu ortadan kaldıracağı düşünülüyor. O güne kadar yeşil ekran sorunu yaşadığınızda telefonunuzu kapatıp açmanız yeterli olacaktır.

