HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12 3D kamera ile gelebilir

iPhone 12 3D kamera ile gelebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

ABD teknoloji devi Apple ile ilgili ortaya çıkan sızıntılarda merak edilen birçok teknik detay yer alırken en fazla dikkat çeken iPhone 12 3D kamera özelliği oldu.

iPhone 12 3D kamera ile gelebilir

iPhone 12 ile ilgili henüz çok fazla bilgi bulunmamasına rağmen render görüntüleri dahil olmak üzere birçok sızıntı gelmeye devam ediyor. iPhone 12 modeli ile ilgili en çok merak edilen detay ise hiç şüphesiz kamerası.

Apple iPhone X ile birlikte akıllı telefonlarında yeni teknolojileri denemeye devam etti. Birçok kullanıcının 3D taraması ile ekran kilidini açabilmesi önemli bir gelişmeydi. Apple bunu daha da ileriye taşıdı.

İPHONE 12 İLE 3D KAMERA DÖNEMİ

Gelen bilgilere göre Apple iPhone 12 serisi ile ilgili bazı değişiklikler yapıyor. 3D sensörünün tedariğini mevcut iPhone’larda bulunan TrueDepth kameraları tedarik ettiği Lumentum ile gerçekleştirecek. Böylece iki şirketin arasındaki ticari ilişkiler daha da güçlenecek.

Akıllı telefonlarda kamera teknolojisi en önemli detay olarak biliniyor. Samsung gibi şirketlerin 100 megapiksel üzerinde kamera üretmesi diğer kullanıcıları harekete geçirdi. Apple şirketi kendi iPhone akıllı telefonlarında megapiksel yükseltmesi yerine bazı ek donanımlar kazanmaya çalışıyor. 3D sensörü bunlardan sadece bir tanesi. Ayrıca iPhone 12 için videolarda portre modu özelliği kullanılacağı da söyleniyor. Sizce şirketin yeni akıllı telefonları daha başka ne tür özelliklere sahip olabilir?

Türk hava yolları Corona virüsü için bilgilendirme yapıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı
Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri neler?Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri neler?
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPhone 12 3d kamera

En Çok Okunan Haberler

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Umre'den dönen vatandaşlar hakkında flaş açıklama

Umre'den dönen vatandaşlar hakkında flaş açıklama

Faiz oranını sıfıra indirdi!

Faiz oranını sıfıra indirdi!

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Merakla bekleniyordu! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi

Merakla bekleniyordu! İşte GTA 6'nın çıkış tarihi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri neler?

Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri neler?

Katlanabilir akıllı telefon sorunları çözüme çok yakın

Katlanabilir akıllı telefon sorunları çözüme çok yakın

SwiftKey Klavye yeni dil seçeneklerine kavuştu

SwiftKey Klavye yeni dil seçeneklerine kavuştu

Bitcoin çok sert düştü

Bitcoin çok sert düştü

Huawei P40 fiyatı ile korkutacak

Huawei P40 fiyatı ile korkutacak

Galaxy S20 Ultra’yı parçaladılar!

Galaxy S20 Ultra’yı parçaladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.