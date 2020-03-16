iPhone 12 3D kamera ile gelebilir

iPhone 12 ile ilgili henüz çok fazla bilgi bulunmamasına rağmen render görüntüleri dahil olmak üzere birçok sızıntı gelmeye devam ediyor. iPhone 12 modeli ile ilgili en çok merak edilen detay ise hiç şüphesiz kamerası.

Apple iPhone X ile birlikte akıllı telefonlarında yeni teknolojileri denemeye devam etti. Birçok kullanıcının 3D taraması ile ekran kilidini açabilmesi önemli bir gelişmeydi. Apple bunu daha da ileriye taşıdı.

İPHONE 12 İLE 3D KAMERA DÖNEMİ

Gelen bilgilere göre Apple iPhone 12 serisi ile ilgili bazı değişiklikler yapıyor. 3D sensörünün tedariğini mevcut iPhone’larda bulunan TrueDepth kameraları tedarik ettiği Lumentum ile gerçekleştirecek. Böylece iki şirketin arasındaki ticari ilişkiler daha da güçlenecek.

Akıllı telefonlarda kamera teknolojisi en önemli detay olarak biliniyor. Samsung gibi şirketlerin 100 megapiksel üzerinde kamera üretmesi diğer kullanıcıları harekete geçirdi. Apple şirketi kendi iPhone akıllı telefonlarında megapiksel yükseltmesi yerine bazı ek donanımlar kazanmaya çalışıyor. 3D sensörü bunlardan sadece bir tanesi. Ayrıca iPhone 12 için videolarda portre modu özelliği kullanılacağı da söyleniyor. Sizce şirketin yeni akıllı telefonları daha başka ne tür özelliklere sahip olabilir?

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