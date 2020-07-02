iPhone 12, 4K 120 FPS video çekecek

Samsung, bu yıl Galaxy S20 ailesi ile 8K video çekim deneyimini kullanıcıları ile buluşturmuştu. Ancak kağıt üzerinde iyi olan bu 8K maalesef pratikte pek bir anlam ifade etmiyordu. İşlemciden dolayı işlerken 4K çözünürlükten bile kötü olan 8K video olayına Apple’ın el atması bekleniyordu. Ancak Apple, 8K için henüz erken olduğunu bilen akıllı bir firma olduğu için bu yıl iPhone 12 ile yine 4K‘dan yürüyecek. Ancak bu sefer 4K 120 FPS video çekimi ile yeni bir dönem başlayacak.

iOS 14’ün kodlarında ortaya çıkan bilgilere göre; iPhone 12 4K çözünürlükte 120 FPS hatta ve hatta 240 FPS kare hızında videolar çekebilecek. Bunu Apple A14 Bionic yonga seti ile yapacak olan Apple, muhtemelen dinamik aralıktan taviz verecek. Çünkü iPhone 11’de bile 4K/60 FPS’e çıkıldığında dinamik aralık namına bir şey ortada kalmıyordu.

LİDAR TARAYICI GELİYOR

Yeni yonga setini 4K üzerine kuracak olan Apple, lens konusunda da küçük iyileştirmeler yapacak gibi görünüyor. Özellikle de Pro modellerinde iPad Pro ile hayatımıza giren LiDAR tarayıcıyı kullanacak olan Apple, bu sayede derinlik ölçmede bir çığır açacak.