iPhone 12 5G üzerinden iOS güncellemelerini indirebilecek

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 12 5G bağlantısı ile gelmişti. Gerçek 5G bağlantısı sunan bu modellerde bugün ilginç bir özelliğin yer alacağı ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi iOS güncellemelerini indirebilmek için 4G/LTE ağından Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekiyordu. Ancak 5G ile birlikte artık Wi-Fi’ye bağlanmadan hücresel veri üzerinden de güncellemeleri indirebileceksiniz.

Şu anda iPhone 12 serisindeki iOS, ağ bağlantısı ile ilgili tercihlerinizi ayarlamanızı kolaylaştırmak için veri ayarları sağlıyor. Öncelikle, 5G hızlarına ne zaman ihtiyacınız olduğuna otomatik olarak karar verecek olan Akıllı Veri modunu etkinleştirme seçeneğiniz var. Bu modda 5G bazı zamanlarda LTE’ye düşecek. Bu sayede iPhone 12’de pil ömrü uzatılacak.

APPLE İPHONE 12'DE ÜÇ AYAR SUNACAK

Ek olarak, Apple size 5G için üç veri ayarı sunacak. 5G, Standart veya Düşük Veri Modunda Daha Fazla Veriye İzin Verme'yi seçebilirsiniz. İlk seçeneğe gitmeye karar verirseniz, FaceTime, HD video ve seste daha yüksek kaliteli aramalar alırsınız ve bunun yanı sıra iPhone 12’niz iOS güncellemelerini hücresel olarak indirebilir. Bu modda, üçüncü taraf uygulamalar da daha hızlı 5G ağ hızları sayesinde size daha iyi bir deneyim sunabilir.

Türkiye’de henüz satışa sunulmayan bu modellerin, ülkemize 5G desteği ile gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

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