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iPhone 12 ailesinin RAM miktarları ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2020 12:13 | Son Güncelleme

iPhone 12 Pro RAM miktarı ile Apple’ın amiral gemisi modeli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

iPhone 12 ailesinin RAM miktarları ortaya çıktı

Apple’ın yeni amiral gemisi modelleri iPhone 12 Pro ve Pro Max hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi Apple, etkinlik sırasında sadece işlemcisinden bahseder ancak RAM’den en ufak bir detay paylaşmaz. iOS fazla RAM tüketmediği için RAM’i önemsemeyen Apple bu yıl sürpriz yapacak. iPhone 12 Pro RAM miktarı ile Android telefonlar ile olan farkını açacak gibi görünüyor.

İŞTE İPHONE 12 AİLESİNİN RAM KAPASİTELERİ

Aktarılan bilgilere göre; Pro ve Pro Max modellerinde bu yıl tam 6 GB RAM’e yer veriliyor. RAM miktarındaki bu artışın Dolby Vision HDR destekli video çekimi ve düzenlemesi için yapıldığını düşünüyoruz. Zira iOS, RAM canavarı değil aksine RAM’i koklayarak kullanan bir işletim sistemi.

Apple, muhtemelen işini şansa bırakmak istemedi ve 4 GB RAM yerine 6 GB’ı tercih etti. iPhone 12 modellerinde ise bu RAM miktarı yine 4 GB olarak belirlenmiş durumda. 4K/30 FPS HDR video kaydı yapan ana modellere 4 GB RAM fazlasıyla yetecektir.

RAM’in artması, iPhone 12 ailesini Geekbench testinde de öne çıkartacak.

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