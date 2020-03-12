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iPhone 12 böyle görünecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Apple iPhone X ile büyük bir devrim yaratmıştı. Şimdi ise şirket neredeyse hiçbir yeni tasarım yapamıyor. Bunun yerine daha çok mevcut tasarımlar yenilenmeye çalışılıyor. Ancak kısa süre önce bir hayran tarafından yeni tasarım ortaya çıkarıldı.

iPhone 12 böyle görünecek

Yıllar önce  iPhone 4 ile başlayan ve iPhone 5S ile biten köşeli tasarım geri gelebilir. Henüz Apple tarafından  doğrulanmasa bile bu ihtimal son derece yüksek. Şirketin iPhone 12 tasarlarken beklentileri çok fazla dikkate aldığı biliniyor Bu nedenle eğer kullanıcılar köşeli tasarım isterse Apple bunu yapacak.

İŞTE İPHONE 12'NİN TASARIMI

Şirket tarafından geliştirilecek iPhone 12 serisi ile ilgili çentik tasarımı da büyük önem taşıyor. Paylaşılan videoda kamera ve sensörler için üst tarafa ince bir çerçeve yerleştirildiği hemen fark ediliyor. Bu çerçeve aynı zamanda hologram modülüne de sahip. Diğer birçok şirketin yaptığı gibi Apple da  6 kameraya yer verebilir. Ayrıca ToF sensörü de beklentiler arasında yer alıyor.

Son günlerde iPhone 12 ile ilgili çok fazla tasarım haberi geliyor. Bu nedenle bilgi kirliliği yaratmadan tasarım paylaşımları yapmak oldukça önemli.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz

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Apple iPhone iPhone 12 iPhone X

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