iPhone 12 böyle görünecek

Yıllar önce iPhone 4 ile başlayan ve iPhone 5S ile biten köşeli tasarım geri gelebilir. Henüz Apple tarafından doğrulanmasa bile bu ihtimal son derece yüksek. Şirketin iPhone 12 tasarlarken beklentileri çok fazla dikkate aldığı biliniyor Bu nedenle eğer kullanıcılar köşeli tasarım isterse Apple bunu yapacak.

İŞTE İPHONE 12'NİN TASARIMI

Şirket tarafından geliştirilecek iPhone 12 serisi ile ilgili çentik tasarımı da büyük önem taşıyor. Paylaşılan videoda kamera ve sensörler için üst tarafa ince bir çerçeve yerleştirildiği hemen fark ediliyor. Bu çerçeve aynı zamanda hologram modülüne de sahip. Diğer birçok şirketin yaptığı gibi Apple da 6 kameraya yer verebilir. Ayrıca ToF sensörü de beklentiler arasında yer alıyor.

Son günlerde iPhone 12 ile ilgili çok fazla tasarım haberi geliyor. Bu nedenle bilgi kirliliği yaratmadan tasarım paylaşımları yapmak oldukça önemli.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz

