iPhone 12 bu kez çentiği ile görüntülendi!

iPhone 12 daha tanıtılmasına aylar kala ilk elle tutulur sızıntısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti. Tanınır sızıntı kaynakları iPhone 12 Pro Max'in tasarım dosyalarını ele geçirmiş ve bu dosyalardan iPhone 12 Pro Max'in ilk görseli oluşturulmuştu. O görselde iPhone 12 Pro Max'in çentiği, iPhone 11'den oldukça farklı boyutlardaydı fakat detayları yoktu. Daha önce iPhone SE Plus sızıntısıyla gündeme gelen Jan Prosser ise iPhone 12 Pro Max'in çentiğinin detaylarını paylaşan isim oldu. Hem de bir görsel ile.

İPHONE 12'NİN ÇENTİĞİNİ PAYLAŞTI

Jan Prosser resmi Twitter hesabından iPhone 12'ye dair çarpıcı iddialarda bulundu. Prosser, iPhone 12'nin önceki sızıntılarda olduğu gibi bir çentiğe sahip olacağını söyledi ancak bu çentiğin daha küçük boyutlarda olacağının altını çizdi. Prosser bununla da kalmadı ve iPhone 12 serisine ait olduğunu söylediği bir görseli de takipçileriyle paylaştı.

İŞTE İPHONE 12 ÇENTİK TASARIMININ İLK GÖRÜNTÜSÜ

iPhone 12 için paylaşılan görsele baktığımızda bizleri hoparlörü üst çerçeveye alınmış, çentiği daha da küçültülmüş bir iPhone 12 karşılıyor. Çentiğe bakıldığında ön kameranın, yakınlık, ortam ve kızılötesi sensörlerinin iPhone 11'e göre birbirlerine daha yakın bir hale getirildiğini görüyoruz. Bu ufak tasarım hileleri sayesinde iPhone 12'nin çentiği küçültülmüş durumda.