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iPhone 12 bu kez çentiği ile görüntülendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Jan Prosser, iPhone 12 hakkında bir çizim paylaştı. İsabetli tahminleriyle tanınan Prosser, iPhone 12'nin çentiğinin küçüleceğini iddia etti. Peki iPhone 12'nin küçülen çentiği nasıl görünüyor? İşte ilk görüntüler...

iPhone 12 bu kez çentiği ile görüntülendi!

iPhone 12 daha tanıtılmasına aylar kala ilk elle tutulur sızıntısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti. Tanınır sızıntı kaynakları iPhone 12 Pro Max'in tasarım dosyalarını ele geçirmiş ve bu dosyalardan iPhone 12 Pro Max'in ilk görseli oluşturulmuştu. O görselde iPhone 12 Pro Max'in çentiği, iPhone 11'den oldukça farklı boyutlardaydı fakat detayları yoktu. Daha önce iPhone SE Plus sızıntısıyla gündeme gelen Jan Prosser ise iPhone 12 Pro Max'in çentiğinin detaylarını paylaşan isim oldu. Hem de bir görsel ile.

İPHONE 12'NİN ÇENTİĞİNİ PAYLAŞTI

Jan Prosser resmi Twitter hesabından iPhone 12'ye dair çarpıcı iddialarda bulundu. Prosser, iPhone 12'nin önceki sızıntılarda olduğu gibi bir çentiğe sahip olacağını söyledi ancak bu çentiğin daha küçük boyutlarda olacağının altını çizdi. Prosser bununla da kalmadı ve iPhone 12 serisine ait olduğunu söylediği bir görseli de takipçileriyle paylaştı.

İŞTE İPHONE 12 ÇENTİK TASARIMININ İLK GÖRÜNTÜSÜ

iPhone 12 için paylaşılan görsele baktığımızda bizleri hoparlörü üst çerçeveye alınmış, çentiği daha da küçültülmüş bir iPhone 12 karşılıyor. Çentiğe bakıldığında ön kameranın, yakınlık, ortam ve kızılötesi sensörlerinin iPhone 11'e göre birbirlerine daha yakın bir hale getirildiğini görüyoruz. Bu ufak tasarım hileleri sayesinde iPhone 12'nin çentiği küçültülmüş durumda.

iPhone 12 çentik

iPhone X ile başlayan iPhone çentiği görünüşe bakılırsa iPhone 12 ile birlikte revize edilecek. Bazı kesimlere göre Apple bu konuda oldukça geç kaldı bile. Zira, kullanıcıların çoğu diğer akıllı telefon üreticilerinin tam ekran deneyimi üzerine yoğunlaşmasına rağmen, Apple'ın hala çentikli ekranda ısrarcı olmasını olumsuz olarak değerlendirmekte.

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iPhone 12 Apple iPhone Jan Prosser çentik iPhone 12 Pro Max

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