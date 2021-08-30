iPhone 12 de görülen ses gelmeme sorununu ücretsiz tamir edecek

Güncelleme ile düzeltilen problem ücretsiz olarak giderilecek. Apple şirketine göre sorun, alıcı modülündeki bir bileşenin arızalanmasından kaynaklanıyor.

Apple’ın sayfası, cihazların yalnızca “çok küçük bir yüzdesinin” etkilenebileceğini söylüyor. Apple’ın “küçük yüzde” ile ne demek istediğini söylemek zor olsa da kulaklık sorununun yaygın olduğu söylenemez. Arıza raporları şu ana kadar Reddit veya Twitter’daki kullanıcılar tarafından bildirildi.

Yine de, bu telefonlara sahip olanlar için, kulaklıklarında problem yaşamaları durumunda problemin ücretsiz giderileceğini bilmek güzel. Tüm iPhone 12’ler hala Apple’ın bir yıllık garantisi altında olsa da, servis programı cihazları satın alındıktan sonra iki yıl süreyle kapsayarak kulaklığınıza bir yıl daha koruma sağlıyor.

Bu sorunu yaşıyorsanız ve telefonunuzu göndermek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Apple, ekranınız çatlamışsa, alıcı onarımını gerçekleştirmeden önce düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Kulaklık tamiri size hiçbir şeye mal olmayacak olsa da, ekran hasarı onarımı olabilir. Bu nedenle böyle bir detaya dikkat etmekte fayda var. Apple ayrıca, programa uygun olduklarından emin olmak için telefonların “herhangi bir hizmetten önce inceleneceğini” söylüyor.

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