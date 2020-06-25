iPhone 12'de hangi özellikler olacak! İlk bilgiler sızdı...

Apple her yeni model haberi yayınladığında olduğu gibi yine meraklı bir bekleyiş hakim. Yeni özellikler, yeni tasarım, önceki modellerde yer alan eksiklikler... Hepsi merak konusu. Maket modellerin ortaya çıktığını belirtmiştik ancak orijinal modellerin maketlerden farklı olabileceğini belirtmek gerekiyor. Sızan haberlere göre yeni iPhone 12'nin nasıl bir model olacağını inceleyelim.

iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone Pro Max olmak üzere farklı versiyonlarla piyasaya sürülecek olan seri, Apple A14 Bionic yonga seti içerecek.

KAMERA

12 MP ana kamera, 12 MP telefoto lens, 12 MP ön kamera yer alacağı yine söylentiler arasında. Ayrıca LIDAR sensörü içerebileceği de konuşuluyor. LIDAR sensörü ile artırılmış gerçeklik deneyimi kullanıcıya sunulmuş oluyor. Ancak bu sensörün her modelde değil, yalnızca iPhone Pro Max modelinde yer alabileceği de söyleniyor.

TASARIM

5.4", 6.7" ve iki adet 6.1" olmak üzere farklı boyutlara sahip 4 adet telefon sürümü olması bekleniyor. Söylentilere göre bu sürümlerden 6.7" ve 6.1" boyuta sahip modellerden biri OLED ekrana ve üç lensli kameraya sahip olacakken 6.1" ve 5.4" modeller daha düşük ekran özelliğine ve iki lensli kameraya sahip olacak ve bu iki model diğerlerine göre daha uygun fiyatlı olarak kullanıcılara sunulacak.