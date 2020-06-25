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iPhone 12'de hangi özellikler olacak! İlk bilgiler sızdı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.06.2020 13:03 | Son Güncelleme

Meraklıları tarafından heyecanla beklenen iPhone 12'nin bu yılın sonbaharında, Ekim-Kasım aylarında tanıtılması bekleniyor. Yaz sonuyla birlikte daha net bilgiler paylaşılacak ancak maket modellerin görüntüleri internet üzerinden yayılmaya başladı. Heyecanlı iPhone severler için sızdırılan bilgiler ve beklentilerin neler olduğuna gelin birlikte bir göz atalım.

iPhone 12'de hangi özellikler olacak! İlk bilgiler sızdı...

Apple her yeni model haberi yayınladığında olduğu gibi yine meraklı bir bekleyiş hakim. Yeni özellikler, yeni tasarım, önceki modellerde yer alan eksiklikler... Hepsi merak konusu. Maket modellerin ortaya çıktığını belirtmiştik ancak orijinal modellerin maketlerden farklı olabileceğini belirtmek gerekiyor. Sızan haberlere göre yeni iPhone 12'nin nasıl bir model olacağını inceleyelim.

iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone Pro Max olmak üzere farklı versiyonlarla piyasaya sürülecek olan seri, Apple A14 Bionic yonga seti içerecek.

KAMERA

12 MP ana kamera, 12 MP telefoto lens, 12 MP ön kamera yer alacağı yine söylentiler arasında. Ayrıca LIDAR sensörü içerebileceği de konuşuluyor. LIDAR sensörü ile artırılmış gerçeklik deneyimi kullanıcıya sunulmuş oluyor. Ancak bu sensörün her modelde değil, yalnızca iPhone Pro Max modelinde yer alabileceği de söyleniyor.

TASARIM

5.4", 6.7" ve iki adet 6.1" olmak üzere farklı boyutlara sahip 4 adet telefon sürümü olması bekleniyor. Söylentilere göre bu sürümlerden 6.7" ve 6.1" boyuta sahip modellerden biri OLED ekrana ve üç lensli kameraya sahip olacakken 6.1" ve 5.4" modeller daha düşük ekran özelliğine ve iki lensli kameraya sahip olacak ve bu iki model diğerlerine göre daha uygun fiyatlı olarak kullanıcılara sunulacak.

Yeni modellerle birlikte Apple'ın eski iPhone modeli görünümüne dönmeyi düşündüğü söylentileri yer alıyor. Yeni iPhone 12 modelleri aynı iPhone 4'te olduğu gibi metal bir çerçeveye sahip olacak gibi görünüyor. iPhone 12 modellerinin 7.4 mm kalınlığa sahip olacağı, ekranın üzerinde yer alan çentiğin daha küçük bir yer kaplayacağı, böylece ekran boyutlarındaki küçülmeyle birlikte daha minimal modeller olacağı öngörülüyor.

5G

2020 yılında iPhone modellerinde ilk kez 5G kullanılmaya başlanacak. Tabii bütün ülkelerde 5G altyapısı hazır olmadığı için her ülkede kullanılamayacak. Apple'ın bunu düşünerek ve fiyatı daha aşağıya çekmek için 4G'ye sahip ayrı bir model daha sunacağı belirtiliyor.

PİL

Pil ile alakalı herhangi bir bilgi bulunmasa da kullanıcılar daha uzun pil ömrüne sahip bir batarya beklentisi içerisindeler.

DEPOLAMA

Apple'ın daha önceki sürümlerine bakılırsa depolamada 256 ve 512 GB olmak üzere iki farklı versiyon bulunması bekleniyor. Diğer modellerde olduğu gibi bu depolamanın artırılabilir özellikte olmayacağı söylenebilir.

RAM

iPhone 12 modelinin 4 GB, iPhone 12 Pro modelinin ise 6 GB RAM ile destekleneceği söylentiler arasında.

FİYAT

iPhone 12 fiyatlarının en düşük model olan iPhone 12'de 649 dolar, en yüksek model olan iPhone 12 Pro Max'de ise 1099 dolar olması bekleniyor.

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