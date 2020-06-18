iPhone 12 düşündüğümüz gibi olmayacak!

iPhone 12 ile tanışmamıza daha uzun bir süre var. Hele ki Apple'ın koronavirüs nedeniyle üretim bandında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bu sürenin daha da uzaması gündemdeyken iPhone 12'yi yakın bir gelecekte görmemiz biraz uzak bir ihtimal. Ancak bu sızıntı kaynaklarını engellemiyor. Birçok sızıntı kaynağı, iPhone 12'ye dair bilgiler hatta görüntüler paylaşıyor. EverythingApplePro'da bunlardan biri. Onun bugünki iddiası ise oldukça dikkat çekici.

İPHONE 12 CAD ÇİZİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

EverythingApplePro Twitter hesabı üzerinden iPhone 12'nin CAD çizimlerini paylaştı. Paylaşılan CAD çizimlerine bakılırsa iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te yer alan ve iPhone X'ten beri var olan çentik boyutunu değiştirmeyecek. Yani diğer bir deyiş ile çentik küçülmeyecek.

LİDAR TARAYICI İPHONE 12 SERİSİNE GELİYOR AMA...

iPhone 12'nin kameralarında da birkaç değişiklik yaşanacak. Bu değişikliklerden en önemlisi merakla beklenen LiDAR tarayıcı konusunda gerçekleşecek gibi. Zira, CAD çizimlerine göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'da LiDAR tarayıcı yer almayacak. Bunun yerine 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max LiDAR tarayıcıya ev sahipliği yapacak. Böylece iPhone serisinin Pro modelleri ekran boyutları dışında belki de ilk kez bir özellikleri ile ayrışacak. Bakalım Apple WWDC 2020'de iPhone 12 tanıtımına dair herhangi bir bilgi paylaşacak mı?

