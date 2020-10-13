iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? İşte iPhone 12 özellikleri!

Uzun süredir hakkında iPhone 12 kaç TL olacak ve özellikleri neler olacak şeklinde sorular sorular nihayet yanıt bulmaya başladı. Apple, yılın ilk iPhone’u olan iPhone 12’yi resmen tanıttı. Hi, Speed sloganına sahip olan bir etkinlikte tanıtılan telefon özellikle Türkiye’de fiyatı ile merak konusu oldu ve sosyal medyada tartışılmaya başlandı. iPhone 12 özellikle geliştirilmiş kamerası ve ekran özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? iPhone 12 fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...
iPhone 12’de 6,1 inçlik Super Retina XDR OLED ekran bulunuyor. iPhone 11’den ise %11 daha ince bir boyutu var. Daha dayanıklı bir ekran deneyimi için ekran da Ceramic Sheld ismi verilen bir kaplamayla geliyor. iPhone 12 teknik özellikleri arasında 5G desteği bulunması da yer alıyor. Model, akıllı veri moduyla 5G ve LTE arasında geçiş sağlayabiliyor. Aynı zamanda Apple A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, diğer akıllı telefonların işlemcilerinden %50 daha hızlı olmasıyla dikkat çekiyor.
Özellikle cihazın kamerası da bir hayli merak ediliyor. iPhone 11 gibi çift kamerası olan iPhone 12, ultra geniş açılı 12 MP kameranın yanı sıra 12 MP geniş açılı kameraya da sahip. Telefonun her iki kamerasında da gece modu kullanılabiliyor ve gece modunda dahi time-lapse videolar çekme fırsatı sunuluyor. Cihaz ile birlikte MagSafe’in de tanıtımı yapıldı. mıknatıslı bir yapısı bulunan MagSafe ile cihaz kablosuz şarj cihazına sıkıca tutunuyor. Beklendiği üzere iPhone 12 kutusunun içerisinde şarj adaptörü ve EarPods kulaklık bulunmuyor. Biraz daha küçük hale gelen iPhone 12 kutusunun içerisinde yalnızca şarj kablosu yer alıyor.
iPhone 12 Türkiye fiyatı da çok sayıda Apple meraklısı tarafından araştırılmaya başlandı. iPhone 12 fiyatı Apple tarafından yapılan tanıtımda belirtildi. Model, 799 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. iPhone 12 mini ise 699 dolardan başlayan fiyatlar ile satışta olacak. iPhone 12 Pro Max fiyatı ise 1099 dolardan başlıyor. Cihaz; ABD, Avustralya, Çin, Japonya, Birleşik Krallık, Almanya ve 30’dan fazla ülkedeki müşteriler tarafından 16 Ekim’de 05:00 (PDT) itibarıyla sipariş verilebilecek. Siparişlerini veren müşteriler cihazı 23 Ekim Cuma günü itibarıyla teslim almaya başlayabilecek.
iPhone 12 mini de 6 Kasım’da 05:00 (PST) itibarıyla siparişe açılacak. Cihaz, sipariş veren müşteriler tarafından 13 Kasım Cuma günü itibarıyla teslim alınabilecek. Bunun yanı sıra Türkiye’deki Apple meraklıları da iPhone 12 fiyat Türkiye konusunda araştırma içerisine girdi. Aynı zamanda iPhone 12 Türkiye çıkış tarihi de merak ediliyor. Ürünün Türkiye’de ne zaman sipariş verilmeye başlanabileceği ve fiyatının net olarak ne kadar olacağıyla ilgili henüz bilgi bulunmuyor. Buna karşılık internet ortamında çok sayıda internet kullanıcısı tarafından vergiler de hesaplanarak yaklaşık fiyatlar ortaya konuluyor. Resmi Türkiye fiyatları, Apple Türkiye tarafından resmi fiyatların açıklanmasıyla öğrenilecek. Aynı zamanda Türkiye fiyatları kur ve vergilerin ilave edilmesiyle net olarak ortaya çıkabilecek. Şimdi Apple'ın bu yeni modeli için sabırsızlanan Apple meraklılarının gözleri Apple Türkiye'den yapılacak olan açıklamalara çevrildi.
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