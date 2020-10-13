iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? İşte iPhone 12 özellikleri!

Uzun süredir hakkında iPhone 12 kaç TL olacak ve özellikleri neler olacak şeklinde sorular sorular nihayet yanıt bulmaya başladı. Apple, yılın ilk iPhone’u olan iPhone 12’yi resmen tanıttı. Hi, Speed sloganına sahip olan bir etkinlikte tanıtılan telefon özellikle Türkiye’de fiyatı ile merak konusu oldu ve sosyal medyada tartışılmaya başlandı. iPhone 12 özellikle geliştirilmiş kamerası ve ekran özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, iPhone 12 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? iPhone 12 fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...



iPhone 12 özellikleri neler?

iPhone 12’de 6,1 inçlik Super Retina XDR OLED ekran bulunuyor. iPhone 11’den ise %11 daha ince bir boyutu var. Daha dayanıklı bir ekran deneyimi için ekran da Ceramic Sheld ismi verilen bir kaplamayla geliyor. iPhone 12 teknik özellikleri arasında 5G desteği bulunması da yer alıyor. Model, akıllı veri moduyla 5G ve LTE arasında geçiş sağlayabiliyor. Aynı zamanda Apple A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, diğer akıllı telefonların işlemcilerinden %50 daha hızlı olmasıyla dikkat çekiyor.